▲腎功能出現紅字！逆轉「腎」做對兩件事更有效！

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先前一位56歲的陳先生，在某次健檢被診斷為慢性腎病變第四期，因為胃口、精神都不理想，擔心很快會進入洗腎階段，因此來到高雄長庚腎臟科鄭本忠醫師的門診尋求專業協助。在經過詳細的全身檢查後，針對病況給予相對應的治療，配合醫師及營養師的指示，進行低蛋白飲食加上酮酸胺基酸的幫忙，經過半年後，已從第四期慢慢恢復到第三期，目前穩定追蹤已長達三年，不僅延緩洗腎時間，蛋白尿的問題也慢慢解決！
我的腎臟功能好嗎？一到五期如何分？
一般來說，腎臟功能的好壞可由抽血及尿液檢查評估。透過血清肌酸酐、性別及年齡等數值，綜合計算出腎絲球過濾率，來分類腎臟病期別；此外血液中電解質的異常及尿液中的尿蛋白、酸鹼值比重，是否合併有血尿、泌尿道感染等，也都是評估腎功能很重要的因素。這些數值都是常規檢查可以得知，尤其在糖尿病患治療中，會相對謹慎評估腎絲球過濾率及有無蛋白尿，希望能在早期揪出腎病變。
目前慢性腎臟病分期制度是以腎絲球過濾率為基準：
第一期：90分以上
第二期：60~89分
第三期：30~59分
第四期：15~29分
第五期：小於15分
腎絲球過濾率正常也算腎病變？第五期就一定得洗腎？
不少人會好奇「醫師我明明分數就很高啊，有90分，為什麼還算是腎病變呢？」其實只要檢查出有蛋白尿或血尿，或是在超音波檢查發現有腎臟實質傷害，都會歸類在第一期或第二期慢性腎臟病。若是屬於第五期慢性腎臟病合併有尿毒症，高血鉀症或是嚴重酸血症等問題，可能危及生命，通常會進行透析 (洗腎) 的評估，但不代表每一位第五期的病友都需要洗腎，還要由各項健康數值來評估。
腎病變有跡可循 5大症狀出現早就醫！
平時可藉由「泡水高貧倦」來提高警覺。一旦在追蹤過程中，出現這些症狀應及早和主治醫師討論。就算還沒有確診慢性腎病變，也應及早治療。已經發現腎功能開始走下坡，更要注意不良生活習慣，像是避免抽菸、過量酒精、熬夜等；吃太鹹（攝取過多鈉）、太油膩，不當使用成藥，也是加速腎臟惡化的關鍵。
蛋白質吃多吃少都不行！
一旦腎功能下降，蛋白質分解的含氮廢物無法順利透過腎臟排除，因此會加重腎臟負擔，所以醫師和營養師會建議降低蛋白質攝取，進而減少含氮廢物生成，延緩腎臟病的惡化。但是蛋白質仍是腎臟病患不可或缺的營養，若是患者擔心蛋白質攝取過頭，自行調整蛋白質攝取，甚至不敢吃，可能會因此營養不良，演變成蛋白質熱量耗損，反而不利腎臟健康，挑選優質蛋白質並控制攝取量才是重點。
低蛋白飲食＋酮酸胺基酸來幫忙 洗腎再等等
使用低蛋白飲食的病患亦可搭配酮酸胺基酸進行治療。酮酸胺基酸主要作用是抓取體內生成含氮廢物中的胺基，再轉化為人體所需的必須胺基酸，達到降低含氮廢物，減少尿毒素的產生，進而減緩尿毒症狀，減輕腎臟負擔，同時讓體內所需的營養素達標。鄭醫師分享，曾有患者抱怨口腔內都是尿毒的味道，藉由低蛋白飲食搭配酮酸胺基酸治療後，可以進一步獲得改善。
最後提醒，隨著老化或合併其他慢性病，腎功能將漸漸退化甚至惡化，務必穩定控制三高，因為有將近5成的洗腎病患都是由糖尿病控制不佳而導致的。配合定期檢查、遵從醫囑持續治療，維持良好生活作息，能避免後續進入洗腎時間。
感謝高雄長庚腎臟科鄭本忠醫師提供資訊
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