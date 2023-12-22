大聯盟2023賽季壓縮比賽時間有成！「投球時鐘」助縮減25分鐘
美國職棒（MLB）在2023球季引進投球時鐘新規定，在裁判嚴格執行下，平均每場比賽時間較2022賽季縮減25分鐘，平均每場比賽時間來到2小時38分鐘。（此統計數據為大聯盟官方根據2023例行賽前2週統計結果）
記者張志宇/綜合報導
大聯盟在2023球季實施的3大新規，包括引進投球時鐘（Pitch clock，稱投球計時器）、壘包體積加大、禁止守備布陣，前者是為了提升比賽整體進展速度，後兩者分別為增加盜壘次數、壘間進壘安全，與增加穿越安打的次數。
大聯盟會在2023年引進投球時鐘，是基於小聯盟數千場測試後，才最終決定引進大聯盟，規定投手壘上無人15秒、壘上有人20秒內必須投球，打者在計時器倒數8秒前要看向投手、準備打擊。如有違規，投手判罰1壞球、打者判罰1好球。
此規定其實對於投捕暗號引響並不大，因為近年大聯盟普遍使用電子暗號發射器，省去了點頭、搖頭的「確認暗號時間」，這也是使得大聯盟比賽節奏更加簡潔明快的原因之一。
雖投球時鐘規定並非所有球員與球迷都買帳，但大聯盟主席Rob Manfred在當時也公開表示，「若有需要，大聯盟會根據數據，再來決定是對於投時鐘進行調整。」
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