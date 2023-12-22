特企／《SUGO》透過遊戲速配交友　多元互動增進感情

《SUGO》是一款主打私密隱私的交友軟體，用戶可使用視訊與語音聊天，還能開啟主題語音房與線上朋友同樂，設立喜好話題尋找志同道合的朋友，一起分享日常生活。另外也結合了小遊戲和任務等趣味要素，增進用戶們主動交友，能進行各種互動，還能贈送華麗與酷炫特效小禮物增進感情。
《SUGO》採用實名認證，並且匹配搜尋附近《SUGO》用戶個人名片，讓用戶可以打招呼交流，找到心儀的對象，循序漸進更進一步走出戶外約會。另也有一些隱私的功能，可以確保用戶資訊相關的安全，進行線上隱身或擁有隱私相簿等，讓用戶可以更安心在線上交友及互動。用戶間因為要互動達一定親密度才進行語音和視訊聊天，可以透過文字聊天和送小禮物增進雙方了解，也能使用投訴或黑名單減少惡意的騷擾，小禮物有許多不同的特效，也能作為一種趣味交流。
《SUGO》可以利用話題功能了解更多不同的用戶，另有分區和熱門話題讓用戶更容易找到想表達的話題，也能透過這些交流了解對方與介紹自己，分享更多生活和興趣，加入家族以拓展更多交友空間。也結合了遊戲和任務的要素，透過進行任務讓用戶可以更主動認識異性和表現自己，也能從中獲得獎勵，在聊天時也能透過小遊戲互動，增添更多樂趣和炒熱氣氛，家族也能獲得任務號獎勵。
《SUGO》也會定期舉辦各種活動，都能讓更多用戶有目標性地進行參與，也能從中認識更多不同特色的朋友。此外用戶也能在平台上經營自己，能建立主題語音房，還能建立粉絲團家族等，讓更多人認識自己，也能從收獲得一些《SUGO》小小收益。
《SUGO》年度盛典活動分為兩階段，不同規格活動分為12月12日和12月22日兩階段時日解鎖，活動方式與內容都不同，只要完成就能獲得特殊獎勵。
即日起活動為主會場、用戶會場、房間會場和儲值會場，主會場的房間達成條件可獲得房間內用戶都能獲得的房間福袋，用戶會場是用戶送禮拿積分，積分可以額外換獎勵，每日還會有一位特別獎勵名額。12月18日CP會場則是有親密關係玩法和心儀對象增進互動，12月22日則是有全球排名神壕會場、大樂透玩法的主播會場和獎勵瓜分的PK會場，更多會場活動的細節，用戶可以參考官方公佈，參與活動拿獎勵，藉此機會認識和結交更多用戶。
把握年度盛典活動時間加入《SUGO》，豐富個人生活，體驗最佳的線上交友樂趣！更多活動與福利，敬請關注官方FB粉絲團，即時獲取最新資訊及精彩活動福利！
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