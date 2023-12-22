合格率超過6成！3萬元房貸補貼申請最後1周　4步驟、入帳查詢整理

我是廣告 請繼續往下閱讀
誰能申請「3萬元房貸補助」呢？申請人必須是住用貸款的借款人，也就是你名下要真的有房子在貸款中，而且你和你的配偶以及未成年小孩，也就是全家，要符合以下5資格：
1.合計僅有一筆自用性質購置住宅貸款，並須有非呆帳的貸款餘額。
2.合計持有房屋1戶以內。
3.原始核貸金額，位於臺北市住宅為新臺幣850萬元以內；位於其他直轄市、縣(市)住宅為新臺幣700萬元以內。
4.110年各類所得總額合計於新臺幣120萬元以內。
5.上述資格認定基準日為112年（2023）2月28日。
相關報導：1戶3萬元房貸補貼已上線！申請4步驟公開 網址、入帳日懶人包
📌房貸補貼申請4步驟
申請網址：https://has.cpami.gov.tw/midloanPublic/
步驟1： 在網頁上方點選專案連結後，即可進入申請畫面。
步驟2： 借款人進入線上申請系統後，會出現資格條件自我檢核畫面，由申請人勾選「確認」按鈕請
輸入 Email。
步驟3： 如評估符合資格，驗證身分登入後即可填寫個人資料。
步驟4： 確認後送出，完成申請。
📌房貸補貼入帳方式與查詢
房貸補貼會直接存入核定戶申請人的約定繳納貸款本息帳戶，並註記「行政院發」的文字。若申請者未開設繳款帳戶，或已轉貸到其他金融機構，原先的帳戶已結清，金融機構將電話或簡訊通知申請人，請申請人於10個工作日內洽金融機構，提供本人或本人指定的帳戶進行撥款。
如果逾期未請領，金融機構還會以雙掛號通知寄至申請人戶籍地址，倘再超過2個月仍未提供帳戶，將視為放棄請領支持金，不得再請領。請申請人務必留意相關資訊。也可上申請網站查詢申請進度。
國土管理署表示，為維護貸款戶權益，已請各金融機構持續透過電話、簡訊、電子郵件或貸款繳費收據等方式周知貸款戶專案資訊，期盼以此宣傳方式讓更多房貸族受惠。民眾若收到金融機構通知，可盡快上網站申請，如對申請支持專案有疑問，可在周一至周五早上8時至下午6時，撥打諮詢專線（02）2162-1239洽詢服務人員。
相關報導：3萬元房貸補貼申請沒過！官方公開7萬戶退件原因 7成「沒房貸」