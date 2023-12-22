推動嘉義科技轉型！賴清德：未來成無人機民主供應鏈基地

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賴清德表示，今天特別榮幸，能夠邀請金鐘歌王楊烈，作伙參與環島拼字活動，「我們把台灣放在自己左右，讓嘉義人擁有豐富的笑容好不好？」，他改編楊烈的成名曲「如果能夠」，呼籲鄉親明年1月13日，一起迎接勝利的美麗結果，請大家繼續支持嘉義、壯大台灣。
賴清德也向現場鄉親報告關於嘉義的「均衡台灣國家建設計畫」，以科技文化雙軸心，建設升級新嘉義。他說，未來要透過「一中心兩園區」的產業建設，發展「南院、鐵道、阿里山」的觀光建設，透過「三大亮點」的民生建設，打造「科技文化雙軸心，建設升級新嘉義」。
賴清德提出要推動產業建設「一中心兩園區」，支持嘉義產業發展，推動科技轉型。他說，要推動嘉義亞洲無人機研發中心，目前太保市已經成立「亞洲無人機AI創新應用研發中心」，產、官、學共計35間廠商進駐，也規劃無人機物流測試場域，嘉義未來就是無人機民主供應鏈的重要基地；他也支持推動嘉義科學園區，未來嘉義科學園區將吸引半導體、精密機械、精準醫療廠商進駐，創造直接就業機會5700個。
賴清德接續說，第二，要打造觀光建設「南院、鐵道、阿里山」，向嘉義人文精神致敬，發展文化觀光，他將繼續大力支持故宮南院二期，未來完工可以舉辦國際級大型展覽，讓故宮南院成為展現台灣軟實力的南方之星，他也支持強化嘉義市鐵道文化園區發展，發揚嘉義的林業文化，振興地方觀光。
賴清德提到，第三，他會完成嘉義民生建設「三亮點」，支持農業發展、商業發展、鐵道高架。他會全力支持台灣養豬產業升級，讓嘉義縣肉品市場升級轉型現代化屠宰場，未來就會有旗艦型畜產冷鏈，也將成為全國第一家採用國際現代化屠宰設備之屠宰場，符合屠宰場HACCP及外銷出口標準，支持國內優質肉品外銷。
他說，鄉親期待嘉義有更多商業投資，近日確定Outlet落腳嘉義高鐵站前，未來會完善站區機能、提供地方就業機會，他也支持持續嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫，未來將減少平交道事故，活化更多用地，為嘉義發展帶來新的動力。
最後，賴清德強調，嘉義的產業、觀光、民生建設，都需要鄉親的支持，「請大家繼續給我們力量為大家打拚，讓我跟翁章梁、蔡易餘、王美惠和未來的陳冠廷委員共同來建設嘉義」。
賴清德也談到，民進黨的不分區名單，是跨黨派、跨領域、跨世代的「民主大聯盟」，也請大家全力支持顧兒少、顧弱勢、顧交通，也對抗假訊息、認知戰、中共介選的民進黨不分區，「懇託鄉親一人拉十票，嘉義贏，台灣就贏」。
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