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誆稱便宜「豪華遊艇」旅遊！被賣去緬甸當豬仔　少男慘遭電擊虐待

▲一名26歲男子誤信便宜的「豪華遊艇」旅遊，結果被賣去緬甸當豬仔。（示意圖／取自Lexus官網）
▲一名26歲男子誤信便宜的「豪華遊艇」旅遊，結果被賣去緬甸當豬仔。（示意圖／取自Lexus官網）

國際中心賴正琳／綜合報導

一名26歲男子誤信便宜的「豪華遊艇」旅遊，對方誆稱會用遊艇接送，他看價格比市價還低，貪小便宜而上當，結果被賣去緬甸當豬仔。他在本月16日還原事發真相，並呼籲大眾要找可靠的旅行社，千萬不要亂相信網路廣告而賠上一條命。

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中國湖北襄陽一名26歲張姓男子3年前計劃到東南亞某國旅遊，當時他在網上看中一個比旅行社便宜人民幣3000元（約等同於新台幣1萬3千元）的旅遊項目，且主打「豪華遊艇」接送，他立刻報名並繳交費用，豈料剛下飛機就被導遊賣進電詐窩點，期間慘遭電擊等酷刑虐待，最終家人需斥資上百萬人民幣才將人救出。12月16日張男將這段非人經歷娓娓道來，並提醒大眾：「出國旅遊一定要找正規旅行社，千萬不能貪圖小便宜！」

▲ 中國湖北襄陽一名26歲張姓男子3年前被騙去緬甸當豬仔。（圖／翻攝自微博）
▲ 中國湖北襄陽一名26歲張姓男子3年前被騙去緬甸當豬仔。（圖／翻攝自微博）
張男回憶，他飛到當地機場並出關後，一輛客貨車前來以接去酒店休息為由將張男接走，可是車最終開進了一家園區，張男還沒反應過來就被告知自己成為了「員工」，且手機、身份證和護照等都被收走。之後，兩名身高約200公分的大漢帶他到一名「組長」面前學習博彩知識，察覺有異的張男還沒反抗，就被這些持槍的保鑣踹翻。

張男為了保命只好答應當「員工」，但他的業績很差，因此他每天都得挨電擊，胳膊、大腿、腰腹部都有燒焦的疤痕。過了半年，眼見情況沒有好轉，「組長」便跟張男說，只要交人民幣11萬元，包括接送費、住宿費、餐飲費等等，就放他回去，後者無奈之下只好聯繫父母。

結果交錢的張男卻沒有被放回國，反而被賣到另一家電詐公司。他被安排從事「養微信」的工作。所謂「養微信」，即是提升微信號的活躍度，讓這個號像是正常使用，不會被認為是沒有人使用的僵屍號而遭查封。隨後，公司給他發了20個手機，綁定20個微信號，要求他每天使用它們互相聊天，發微信、刷朋友圈。公司稱「養死一個微信，扣罰1萬元」，然而張男每月總會被查封幾個，他不但要賠償，還得挨一頓毒打。

父母為了救他，先後轉帳了約100萬人民幣，家裡積蓄幾乎都被掏空，卻遲遲不見兒子返家。後來公司登錄張男的個人微信號，向他的親朋好友四處騙錢，令張男忍無可忍，想上前理論，結果被一名保鑣用滅火器砸頭，當場不省人事。

當他被送進醫院後，好心的醫生幫張男聯繫上張男的父母，中國使館也準備幫助他回國，並讓他去移民局申請補辦護照。可是有點傻的張男又一次落入圈套，當時心急如焚的他誤信一家聲稱3天就能辦好護照的「代辦」公司，結果又被送到第三家電詐公司。

不過這次他比較幸運，由於「新人」太多，公司還沒有新手機可發，仍能保留個人手機的張男於是輾轉聯繫到當地的一家反綁架組織，後者迅速報警，最終第三家公司有300多人成功獲救。

去年底張男終於成功回鄉，但整個過程實在太丟臉，他回國後不願出門，和過去的親朋好友也很少聯絡，直到近期中國警方發現張男曾在第一家公司被迫參與博彩詐騙的證據，於是請求襄城警方協助偵訊，這才讓這段曲折離奇的故事浮出水面。

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