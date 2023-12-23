名家論壇》泰華眼裡的泰國／為什麼古早的泰國人牙齒是黑的？

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簡單講，就是吃了檳榔後沒有好好處理乾淨，久了就變黑了！那為什麼泰國人不把牙齒洗乾淨呢？其實檳榔不只是一個因為好吃所以吃的，原因其實涉及到以前的文化習慣及喜好。
以前的泰國人會覺得牙齒是黑色才是漂亮，有些傳說說是因為以前的泰國人覺得只有鬼或怪物等等，才會有白色的牙齒，如果人類要去跟這種低級的怪物一樣就不是非常可悲嗎？
檳榔不只是普通的食物，檳榔會用來維持與他人的良好關係，比如說客人到家裡來，泰國人會拿檳榔來招待貴客。以前女生不能直接對男生告白，這樣不好，所以如果想要跟男生告白，就拿檳榔送給男生，這是女生對男生示愛的方法。
不只這樣，在古代，檳榔還是一種獎勵，當有誰做什麼好事，值得被鼓勵，就會獲贈檳榔。同時檳榔也象徵著身份地位，所以我們可以從吃檳榔的習慣，知道這個人的階級。
現在要在泰國買到檳榔沒有那麼簡單，檳榔在當地並不普遍。大概一百多年前，泰國人開始赴海外旅遊，尤其是到歐洲國家，有能力去海外參訪的當然就是國王，當時是拉瑪五世朱拉隆功大帝。
朱拉隆功大帝是泰國第一個和歐洲各國王室建立直接聯繫的國王，他赴歐洲取經後，開始在泰國境內推動西化改革政策，為泰國帶來許多改變，像是經濟、稅金、國家治理，教育，穿著等。「黑色牙齒不好」的觀念就是在這個時候興起的，目的是為了不讓外國人覺得泰國是個落後的國家。
1932年，泰國第一任總理任內，泰國文化習俗再次經歷轉變，對「泰國文化」的方向定錨，當時吃檳榔被禁止了，雖然不是完全不能吃檳榔，但當時的政府大力宣傳，要求大家停止吃檳榔。到了現在，泰國吃檳榔的人少了，如果有，大多是老人家在吃。
現在檳榔就是拿來拜拜，尤其是拜五世王，泰國人拜五世王大部分就是求事業發達。
泰國檳榔怎麼吃？
如果你買了檳榔套餐，你會得到幾樣東西，第一就是「檳榔」，第二是一種葉子「假蒟」，第三是「紅石膏」，第四是「煙草」。
傳統的方式是先咬一下檳榔，讓檳榔的汁流出來，讓檳榔汁在嘴裡滿溢，因為咬假蒟葉的時候會傷嘴裡，檳榔汁塗滿嘴內之後就把假蒟葉放進嘴裡咬，假蒟葉要先塗上紅石膏，原因就是假蒟葉的味道很辣，紅石膏會截除掉那個辣味。吃檳榔的時候就是要把全部邊咬邊含在嘴裡，不要咬得太快，但如果都不要味道就不出來。
●作者：泰華眼裡的泰國／台裔泰國人，長住於曼谷，平日教授泰語、翻譯泰劇，經營「泰華眼裡的泰國Taihua Lin」臉書粉絲團
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