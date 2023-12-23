捷克14死校園槍擊案　勇敢記者飆罵槍手「朝我開槍啊」助師生逃命

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佛曼大膽的舉動連一旁的警察都驚訝，佛曼則解釋自己是為了轉移槍手注意力，佛曼表示自己躲在廣場的掩體後面，很清楚槍手從陽台上無法開槍打中他，所以才故意高聲叫罵。對於有其他媒體稱讚他是英雄，佛曼則謙虛表示自己只是做了當下認為該做的事，並稱警察、救護人員、以及那些克服失去摯親之痛的家屬，才是真正的悲劇英雄。
根據《衛報》報導，警方起初未公開槍手姓名，但當地媒體均已披露槍手名叫科扎克（David Kozak），警方後來也證實槍手為「David K」。科扎克是24歲的哲學系學生，據信他先是在家中殺死了自己父親，隨後又到查理大學大開殺戒。
警方稱科扎克的行為是「有預謀的暴力襲擊」，但是犯案動機還在釐清。科扎克之前沒有前科，成績優異，警方認為他犯下槍擊案與「國際恐怖主義」沒有任何關聯，但也不排除科扎克是受到國外類似大規模校園槍擊案的「啟發」，進而成為模仿犯。
布拉格街頭湧現許多悼念民眾，在臨時的紀念地點擺放蠟燭和鮮花，許多人都在哭泣，說話的人很少，大多數人都還停留在震驚與哀傷和恐懼的情緒之中。有學生表示自己很害怕，「有一種學校不再安全的感覺」。
警方正在調查科扎克是否也涉及上週布拉格附近的克拉諾維茨基森林（Klánovický forest）2死命案，根據目前掌握的相關資訊，科扎克捲入其中的機率很高。
捷克內政部長拉庫桑（Vít Rakušan）呼籲民眾勇於接受心理諮商，強調政府當局在心理健康方面擁有許多能夠幫助民眾的資源，尋求幫助並不丟臉，只要感覺有需要，「請不要猶豫尋求幫助」。拉庫桑也呼籲大眾不要透露太多關於槍擊案與槍手的細節，「不要讓槍手受到宣傳，不要讓任何人有機會從中獲得啟發成為模仿犯」。
與歐盟其他國家相比，捷克的槍支法規相對寬鬆，但要合法獲得槍支，仍需要獲得正式的許可證，並通過體檢、武器熟練程度考試，以及必須沒有犯罪記錄。拉庫桑表示，在槍擊案發生之前，政府就已經開始討論加強槍支管控，目前研擬的修法方向包括擁槍前必須通過心理健康評估、槍支銷售商必須承擔通報不尋常購槍行為（像是大量購買彈藥）的義務等等。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
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