橄欖球／元坤盃3國15所學校參賽　創辦人杜元坤捐助28校發展基金

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杜元坤強調，「林鎮岱前輩是我在橄欖球這條路的恩人，我在就讀台北醫學大學的時候就是他幫我打開橄欖球這個寬廣世界，也是他讓我感悟到相信隊友、尊重對手、服從裁判、團隊合作這四句至理名言，不僅可以放在球場上，拿到就業或是人生都能通用，畢竟，橄欖球運動最經常看到就是碰撞跌倒，只要你能站起來繼續挑戰、克服挫折，就能贏得最後勝利，這就是我至今願意無怨無悔奉獻所有給橄欖球的主要因素。」
台北市議員陳重文稱讚杜元坤為現在橄欖球之父，「杜元坤是我看到對一項運動最癡迷與瘋狂的人，『我來搭建舞台、你來當主角』，這句話中的我包含了杜元坤和所有舉辦這次比賽的有功人員，你則是參賽的選手們，希望你們能把握住機會成為最亮眼的主角。」
中華民國橄欖球協會理事長章富麟說，台灣橄欖球幸好有杜元坤院長，他在最低迷的時候創辦了企業聯賽，成立了球隊，為了扎根基層更舉辦了大專邀請賽，如今還實現的國際化，明年還要辦高中邀請賽，讓喜愛打橄欖球學子們一個實現夢想的賽場。
杜元坤在開幕典禮上拉起了小提琴，隨後就換起了球衣代表巨人俱樂部與長青俱樂部打起60-70歲的OB友誼賽，經過酣暢淋漓的對抗較勁後，杜元坤開心表示，「我可以打一輩子的橄欖球，就算是受傷也無法阻擋我的熱血，這種對運動的激情也只有在橄欖球上面看得到。」
元坤盃大專橄欖球邀請賽首日賽程就相當精采，以台北市立大學和台北醫學大學為班底的台北元坤隊甫在企業聯賽完成二連霸，這次兩校擁有不少好手冠軍隊員坐鎮，北市大首戰15比5輕取文化大學，尋求衛冕的北醫大22比0完封長榮大學；關西大學和拓殖大學正面交鋒，最終以19比19握手言和。
下午的賽況，台北市立大學迎戰關西大學，雖然上半場靠著石家榮與張正岡兩度達陣與加踢攻下12分，可惜沒能守住領先優勢，關西大學最終3個達陣，17比12逆轉勝。北市大教練翁晨浩表示，企業聯賽剛打完選手還在調整階段，上半場踢得還不錯，然而關西大學的速度與破壞力實在太強了，下半場趁著我們的球員體力下滑多次破防，輸得有點可惜，這次和兩支日本球隊同組，因此先以分組前二晉級四強為目標，然後再尋求有無機會奪冠。
北市大新生石家榮說，「第一場比賽球隊贏，但我的狀態不算好，第二場與日本學校交手率先達陣幫球隊拿分，感覺相當不錯，無奈下半場防守不佳，發生多次失誤，導致被對手突破，雖然輸球，但還是從對手身上學習到不少東西，希望接下來能為球隊爭取到好成績。」