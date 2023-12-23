PLG／林書豪轟本季新高44分！完成超級逆轉秀　國王111:106富邦

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開賽隨即打得火熱，比數也持續互咬、互有領先。富邦得分點相當平均，共計6名球員有得分紀錄，簡廷兆、辛特力皆攻下6分；國王則以林書豪8分、安尼奎7分最佳，第一節比賽結束，富邦暫以26:23領先國王。
第二節比賽開始，國王迅速調整比賽狀態，米歇爾灌籃加上林書豪三分線出手造成犯規，完成一記四分打，國王打出一波6:0攻勢，要回領先優勢。但富邦這邊不甘示弱，靠著剛加入球隊的布朗3記三分外線攻下9分，辛特力裡應外合單節也攻下9分，富邦又將領先再度要回，甚至最多領先達雙位數，半場比賽結束，富邦以60:53領先國王。
第二節比賽中也發生一段插曲，辛特力在一波進攻時推了林書豪一把，後者隨之倒地，辛特力口中也不斷唸唸有詞，最終遭裁判吹判技術犯規，好在隊友即時上前安撫，才沒釀成進一步衝突。
雙方易籃後再戰，富邦在三分鐘內靠著一波11:4兇猛攻勢，迅速將領先拉開至14分，也迫使國王叫出暫停。暫停回來後國王雖努力追趕，但仍舊擋不住對手多點開花，三節比賽結束富邦依舊以90:75領先。
進入決勝節國王力拼振作，儘管戰局一度僵持，但靠著林書豪撐住球隊、外線頻頻放冷箭，曼尼高、米歇爾靠著快攻接連爆扣得手，將比分追近至1分差，隨後辛特力補籃得手後，林書豪隨即切入造成對手犯規，完成三分打，比數104:104回到原點，雙方也一路互咬至最後關頭，最終國王成功克服17分落後完成大逆轉。
此役國王球星林書豪半場就攻下19分，全場狂轟44分是本季新高，並外帶8籃板7助攻，曼尼高也挹注21分9籃板9助攻，米歇爾攻下14分14籃板。
富邦這邊以辛特力表現最佳，全場攻下29分14籃板5助攻，塞瑟夫16分9籃板，新同學布朗則是攻下9分7籃板。