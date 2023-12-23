「混血臉」代表台灣出賽挨批！戴凱文「烙台語」嗆：有讀歷史？
台巴西混血男模戴凱文代表台灣出戰第9屆全球先生「Mister Global 2023」，奪得第4名的好成績，不過卻有網友認為他有混血臉「長得不像台灣人」，質疑其代表台灣的正當性；對此，戴凱文選擇在社群媒體發布影片，用台語直嗆「林北出生就開始講台語了」。
記者陳苾暐／綜合報導
戴凱文22日在Instagram、臉書上傳影片，全程用台語反擊那些對他代表台灣參賽有意見的網友，針對有人認為他沒資格代表台灣，戴凱文直嗆「你有什麼資格講我不是正港台灣人？林北出生的時候就開始講台語了，台語講到嚇嚇叫，台語流利到比跟我同年紀的台灣人更流利。」
戴凱文表示「被別人說不是台灣人的感覺非常冤枉。」他也順勢拿出台灣護照、健保卡，以及身分證。戴凱文也回嗆，「我現在要問的就是，純的台灣人，到底是什麼東西？你們所謂純的台灣人，難道是純的漢人？純的荷蘭人？純的原住民？純的葡萄牙人？純的日本人？」更反問「你有去讀台灣的歷史嗎？百年以來台灣的人民就一直在變化，如今已經沒有所謂『純的台灣人』，我們現在可以說正港台灣人。」
最後戴凱文也向質疑的民眾喊話「不要再講一些沒智慧的肖話，去讀書看一些報紙啦，不要整天在那邊玩手機浪費時間。」