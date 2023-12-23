侯康凱道造勢破8萬人　韓國瑜金句連發痛批民進黨不分區有夠LOW

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藍營大咖齊聚力挺，除了全台15縣市長、縣市議長，前總統馬英九、前副總統蕭萬長、前黨主席吳伯雄、黨主席朱立倫、前立法院長王金平都到場支持，展現藍營大團結氣勢。連過去挺郭台銘的屏東縣議長周典論都到場，喊出政黨輪替、國民黨重返執政。
韓國瑜率國民黨不分區立委候選人向民眾懇託，這次是清廉跟腐敗的選擇，做夢都沒想到，民進黨二次執政貪污到無法無天，大官快樂、人民辛苦，國民黨重返執政，一定讓大關辛苦、人民快樂。
韓國瑜痛批，民進黨不分區都是派系妥協的結果，現在要搶救王義川，每天耍寶，極其LOW，王義川說要幫他做酒測，「他是神經病嗎？立委要監督行政部門不知道嗎？」只要效忠民進黨變成貪污腐敗的一份子，就可吃香喝辣，「民進黨有王義川，國民黨有李四川，不怕川比川，就怕被看穿。」
前總統馬英九說，民進黨執政7年半有多爛，從外交、兩岸、能源三方面看就非常清楚，蔡英文任內丟了9個邦交國，是中華民國邦交國最少的時候，蔡英文一上台跟中國切斷交流，ECFA岌岌可危，兩岸兵凶戰危，執政發生五次大停電，就是因為採取錯誤能源政策。
馬英九也批賴清德萬里有兩層樓，自家違建根本不管，缺乏格局跟氣度，打死也不拆，被稱為「賴皮寮」；對照11年前拆遷南鐵沿線的住戶毫不留情，「綠能你不能」，不能支持違法濫權、雙重標準的候選人，一定要撥亂反正、政黨輪替。
侯友宜後援會總會長王金平也讚侯友宜近日表現越來越好，只要團結整合，6成期待政黨輪替的民眾結合在一起，才是侯康順利當選的最佳保證，贏得最後勝利。
全國顧問團總團長蕭萬長批民進黨執政貪腐、弊案連連，這樣鴨霸、傲慢，民怨四起，台灣現在已經進入不確定的狀態，這是會影響未來國力，只有侯友宜對經濟社會問題，提出解方，選侯康一定可以讓國家安全、兩岸和平、社會安定繁榮。
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