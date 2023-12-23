再喊「侯友宜是我老大」　趙少康凱道造勢痛批綠只會選舉不會治國

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侯友宜、趙少康在朱立倫陪同下大進場，台下也出線超大面的國旗、國旗海飄揚，花了10分鐘才走到台前，全場高喊「民主要制衡，政黨要輪替！」、「侯友宜凍蒜！」
朱立倫發下豪語，再三個禮拜就是政黨輪替，這是國民黨在野後深受教訓，團結在一起，無論是深藍、淺藍、戰鬥藍，不管是什麼藍，都是中華民國藍，他們從落後到打平，最後第九局就從今天凱道開始，接下來還有12場造勢，要翻轉台灣！
天氣寒冷，趙少康先鞠躬向支持者致謝，他說，他知道每雙抓著他們的手，雖然冰冷，但心是火熱著，每雙緊握的手，代表大家人心思變，希望政黨輪替。
趙少康說，古人說「馬上得天下，不能馬上治天下，」民進黨這20、30年來很會選舉，可以選舉得天下，但不能治天下，民進黨就是只會選舉招數，把國家搞得一塌糊塗，外交、兩岸、經濟、國防政策，沒有一個是好的政策，就要下架民進黨！民進黨沒有治國團隊，讓國民黨來。
趙少康也批，每到選舉，民進黨就是反中、抗中，狗改不了吃屎，現在選舉這招又來了；但每個人都是中華民國的一份子，要守護中華民國。
趙少康說，明天是平安夜，後天是行憲紀念日，侯友宜主張行憲紀念日可以放假，他很支持，讓年輕人去通宵達旦！
趙少康最後再強調，「侯友宜是我的老大、掃黑英雄，最好的新北市長、最好的總統！」
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