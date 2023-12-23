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凱道造勢支持者無懼低溫力挺　侯友宜哽咽：我很感動但絕不會掉淚

▲侯友宜凱道造勢，向支持者表達感謝。（圖／記者陳明中攝，2023.12.23）
▲侯友宜凱道造勢，向支持者表達感謝。（圖／記者陳明中攝，2023.12.23）

記者余祥／台北報導

國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康今（23）日晚間在台北凱道造勢，天空下著雨，但支持者仍在現場力挺，兩人在黨主席朱立倫陪同下大進場，走了10分鐘才上台。侯友宜說看到台下支持者一度哽咽，他說，他很感動，但絕對不會掉眼淚，「我一定會贏，贏回中華民國！」

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侯康在凱道造勢，藍營大咖齊聚，包括前總統馬英九、前副總統蕭萬長、前立法院長王金平等，前高雄市長韓國瑜也已不分區立委第一名率不分區立委上台懇託。

▲侯友宜趙少康凱道造勢，前高雄市長韓國瑜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等縣市長都到場力挺。（圖／記者陳明中攝，2023.12.23）
▲侯友宜趙少康凱道造勢，前高雄市長韓國瑜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等縣市長都到場力挺。（圖／記者陳明中攝，2023.12.23）
侯友宜、趙少康在朱立倫陪同下大進場，台下也出線超大面的國旗、國旗海飄揚，花了10分鐘才走到台前，全場高喊「民主要制衡，政黨要輪替！」、「侯友宜凍蒜！」

侯友宜批民進黨只會打抗中保台台牌，現在連他都抹紅，他是吃台灣米、喝台灣水長大，民進黨出一張嘴愛台灣，他是用性命在顧台灣。

侯友宜也批，賴清德鄙視中華民國，這樣的人沒有資格當總統，中華民國是把他養大的媽媽，養育他長大，中華民國是他的國家、台灣是他的厝，他一定確保兩岸和平、顧台灣。

侯友宜也高喊，民進黨操弄意識形態，這種情況絕對不能再發生；賴清德縱容新潮流就是同流合污，未來當選會成立特偵組，一件一件辦，絕對不會放過他們！

現場雨越下越大，但支持者仍揮舞著大型國旗，高喊「侯康凍蒜！」最後以台語歌堅持作為結束。

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