「賈伯斯病」在體內到處放火！拖7年才確診　20年來病例增13倍　

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姜乃榕指出，神經內分泌瘤可能發生在全身17處以上器官，且隨著發病位置不同，症狀變化多端，早期診斷困難，統計顯示，病友自發病到確診平均經過6年，且確診時5成已發生轉移。
此外，姜乃榕說，最常見的神經內分泌瘤原發處是胃、胰、腸，比例約5~6成，蘋果創辦人賈伯斯便是罹患胰臟部位的神經內分泌瘤而過世，提醒民眾若莫名出現10大警訊，包括熱潮紅、盜汗、低血糖飢餓感、腹瀉、反覆性胃潰瘍、發熱、咳嗽、氣喘、心悸與皮膚炎等，且症狀持續數個月，應盡快就醫。
台灣神經內分泌腫瘤學會理事長陳立宗則說，神經內分泌瘤的藥物治療已多年沒進展，病友經傳統標靶治療失效後，只能反覆接受化療與荷爾蒙治療，生活品質深受影響，但隨醫藥進步，目前有核醫精準治療可選擇，能有效縮小胃、腸、胰神經內分泌瘤。
中華民國核醫學學會理事長、台北榮總核醫部核子醫學科主任王昱豐說，相較於傳統治療方式，新一代核醫精準治療的放射性同位素可同時放射出影像掃描所需伽瑪射線，以及消除腫瘤細胞的粒子如阿法、貝他粒子，所以診斷同時能精準治療，治療同時又能清楚看到藥物分布。
王昱豐指出，以胃、腸、胰神經內分泌瘤為例，過去治療後維持疾病不惡化通常僅能2~3年，但目前病友經荷爾蒙治療無效後，接續核醫精準治療，有機會維持更久的疾病穩定期，整體存活期可望超過4年。
而發病7年後才確診的陳先生，近3年歷經多次荷爾蒙治療、4次肝栓塞和2次手術治療，在腹部留下17公分的傷口，依無法阻止復發，於今(2023)年初接受核醫精準治療後，才成功擋下這心頭大患。
台灣神經內分泌腫瘤病友關懷協會是國內第一個政府立案的神經內分泌瘤病友團體，理事長林芝聖說，此症早期不易診斷，希望可以有更多人認識它，一同對抗疾病，患者會更有信心。