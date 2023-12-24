趙少康轟WTO申訴未果　農業部回擊！他再拋8問：政府不應冷言冷語

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對此，趙少康今天再度提出八點農業部的謬誤與失職，第一，2023年上半年，台灣農產品出口金額為23.9億美元，較去年同期短少9%，台灣農產品出口逐年下降，全體國人應該正視問題的嚴重性；第二，過去大陸市場是台灣農產品出口的重要市場之一，也為台灣農民創造極大的收益，為了照顧農民的利益，台灣應該要好好重視並維護大陸市場。
趙少康續指，第三，現在因兩岸關係緊張，導致台灣出口大陸農產品降至第四位，農漁民收益因此受到極大影響，農政主管機關難辭其咎；第四，自2016年民進黨執政以來，兩岸關係陷入緊張，海基、海協兩會協商管道中斷，兩岸簽署協議所建立的官方管道溝通不良，導致攸關許多人民與商業往來的問題無法透過協商解決。
趙少康也說，第五，以水果蟲害與石斑魚被驗出含有抗生素問題，大陸海關總署已向我方主管機關通知，但我方的態度，不思與大陸協商解決問題，去WTO申訴解決，不是解決的方法，因爲有蟲、有抗生素被驗出是事實，WTO充其量也只能要求我方改善；第六，既然台灣主管機關無法處理蟲害與抗生素問題，台東縣政府、台東大學以及所有鳳梨釋迦產業鏈業者組成自救會，在與大陸進行專業溝通後，終於可以恢復輸出。
趙少康再指，第七，而為了讓石斑魚恢復輸出大陸，國民黨副主席夏立言從去年8月以來，率團赴中國溝通交流數次，鄭重向中方反映我方關切，中方也表示理解與重視，石斑魚業者經過近兩年的艱苦努力、積極奔走，致力於提升石斑魚從養殖到出口檢疫的整體產業與品質，最終讓石斑魚恢復銷往中國大陸的流程，讓水產養殖產業鏈更加完整，這也是繼台東鳳梨釋迦恢復輸陸以來，透過對話溝通與各界努力，協助台灣基層農、漁民解決問題的又一實例。
趙少康最後提到，兩岸恢復交流、務實對話、減少衝突，能使絕大多數台灣民眾受惠，實現兩岸民眾雙贏，政府應該加以肯定才是，而不是像現在的冷言冷語，甚至前農業部官員還說台東縣政府「有辱國格」。
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