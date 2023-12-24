▲塑膠微粒「毒物債」！　恐危害生殖能力與胎幼兒發展

我是廣告 請繼續往下閱讀
全球塑膠製造總量約800萬公噸全球每年塑膠生產量超過數百萬噸。在1950年至2017年期間，全球共積累了92億噸的塑膠，其中53億噸掩埋，10億噸焚燒，佔了總量的6成。然而，可回收的塑膠僅有7億噸，佔比極低。每年全球約有3％塑膠廢物流入海洋，2010年估計有800萬公噸的垃圾在海洋中。
塑膠在台灣沿岸積聚，形成垃圾場。三大類塑膠汙染物包括：發泡塑膠（例如保麗龍）、漁網及塑膠繩、以及塑膠瓶，總計高達491噸。漂浮性塑膠在分解後變成微粒，進入海洋和有機物質結合，累積在海洋和湖泊中，可能被生物吸收或釋放毒性物質，影響珊瑚礁的營養吸收和生存。
鯨豚遭纏、海龜誤食喪命鯨魚、海豚會被廢棄漁網纏繞，海龜也會將塑膠誤認為水母而誤食，而海豹和海獅會因為好奇把頭伸進塑膠環或船舶繩索中，遭到纏繞。長期在海中累積的塑膠汙染，也影響到海洋生態與物種的生存。
更嚴重的是，塑膠覆蓋物與受污染的堆肥一同使用，殘留在土壤中並風化成塑膠微粒，進而引發一系列的悲劇。當海洋生物食入或吸入，累積在身體腔隙中，排放的糞便中也可能含有塑膠微粒，進一步危害整個海洋生態系統和食物鏈。
塑膠廢物每年奪走超過10幾萬隻海洋生物的生命，而大量的塑膠廢物漂浮在海中，形成「大型垃圾場」。在國際自然保護聯盟紅色名錄中，17％海洋生物受到誤食塑膠和塑膠產繞的危害。
▲塑膠可能透過吸入、食入、接觸進入人體，造成眾多危害。（台大公衛團隊提供）
人類排泄物竟然也有塑膠蹤跡 塑膠微粒3大類危害不只如此，塑膠可能透過吸入、食入、接觸進入人體。2018年，科學家已經在人體的排泄物中發現塑膠的蹤跡。
專家指出，人類日常生活中，很多產品含有塑膠微粒，例如牙膏、洗面乳和磨砂膏等。還有飲食容器、奶瓶、衣物等，皆可導致人體接觸塑膠微粒。不同成分之塑膠原料以及加工製程長期累積暴露，恐影響胎兒或幼兒成長、對生殖系統具有毒性、損害肝臟、影響內分泌等等。
物理傷害
如塑膠微粒暴露誘發氧化壓力、細胞因子分泌、造成發炎和免疫反應。
化學傷害
塑膠產生或黏附毒性物質，而奈米微粒載體會造成廣泛器官傷害。
微生物傷害
包括塑膠黏附生物膜及生物冠效應。
此3類傷害可能引發慢性發炎、代謝異常、神經毒性、致癌風險等。而且，微粒直徑越小、穿透力越高，排出更難，對健康危害更加劇烈，例如誘發慢性發炎、心血管疾病、呼吸道疾病、肺癌，並造成基因損傷。
5R策略、AI防治塑膠微粒生態危害專家提醒，從永續經營的角度來看，過度捕撈、原油滲漏，以及塑膠微粒汙染，這些都成為「地球慢性病」，導致全球毒物債增加。科學家預測2050年地球將達到極限。因此，對於生態的保護應該更加努力。
在當前廣泛之塑膠暴露環境以及海洋生態汙染威脅下，如何偵測生活中的塑膠微粒成為重要課題。近期國際間已發展出利用「3D等離子體創建金奈米袋結構技術」，增強塑膠微粒熱點發散，以利於區辨水中是否含有塑膠微粒，有助於未來達成塑膠微粒及時偵測之目標。
美國國家海洋暨大氣總署（NOOA）也於2020年建立全球海洋微型塑膠資料庫，蒐集全球不同海洋位置、採樣方法和微型塑膠特性，助於海洋即時監測與介入措施制定。
對於全球面臨的塑膠困境，自然科學期刊也提出塑膠污染防治「5R」策略。
第一步 減少reduce
全球每年生產3.68億公噸的原生塑膠，預計到2040年將會翻倍。如果無法從源頭減少塑膠的製造，恐來不及處理這麼大量的塑膠廢物。因此第一步是透過減少原生塑膠生產以及消費，從源頭減少塑膠整體總量。
第二步 回收recycle、修復repair、重複利用reuse
目前僅有9％塑膠回收，12％焚化掩埋處理，若是無法提高源頭減塑和重複使用塑膠，全球塑膠債將會持續累積而無法降低。透過此三項作業，促進塑膠安全循環。
第三步 移除remove
最後對於無法回收的塑膠，透過消除環境中的塑膠汙染以減少危害。另外也強調減少塑膠廢棄物堆積在回收系統貧乏的發展中國家，以免影響陸域、海洋生態乃至於全人類健康。
【影片】
星球永續健康線上直播-全球毒物債–生態塑膠微粒(Microplastics)汙染
星球永續健康線上直播-全球毒物債 – 生態塑膠微粒(Microplastics)汙染 (II)：塑膠全球困境
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60280
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw