▲專訪／免疫力太強導致不易懷孕？！趙小僑花費300萬拚生子　曝生育心路歷程

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趙小僑坦言：「37歲結婚之前，沒有認真想過要生一個自己的小孩，因為她覺得劉子銓已經很棒了，而且又是男生，沒有傳宗接代的問題，婆婆也不在意這些事。」不過當老公跟她求婚後，她突然想到應該要有一個自己的孩子，所以她開始努力，可是越努力卻越沒辦法成功，也因為這樣激起她的鬥志：越失敗越想要。備孕兩年半，做試管兩年半，只有胎停引產後休息三個月。這三個月的時間，醫生規定不能夠做任何事，必須好好把身體養好，其他的時間就是每一天打針、吃藥⋯⋯。不過經歷失去的打擊之後她說：「當時對我來說打1千針、1萬針都不算什麼，因為失去最痛、我只想成功。」
提到劉子銓做過最暖心的事，趙小僑分享一次非常感動的經驗，他說：「子銓從小就是一個很怕打針的孩子，但是他卻自告奮勇願意幫我打針，他第一次幫我打排卵針的時候，我看得出來他超緊張害怕，（其實我們母子倆都害怕到發抖），我看著他那麼努力地幫忙真的很感動。」之後小僑總共取卵6次，共96顆卵，其實非常多，但是都沒有著床，當時非常非常難過。後來得知是因為「免疫力」太強導致生育困難。簡單說就是當胚胎在子宮裡面著床，母體開始經由血管提供胎兒營養，但此時著床的胚胎卻被免疫系統定位為外來入侵者，所以會去阻斷血液的供給造成血栓，導致胚胎沒辦法活下來。
不過只有非常少數的人是因為免疫問題無法受孕，多半仍舊是婦科問題，像是子宮早衰、輸卵管不通等問題造成無法成功受孕。趙小僑表示，自己一次人工受孕失敗，一次試管失敗都找不到原因，直到送子鳥生殖醫學中心才發現問題所在，之後在送子鳥植入了三次才成功。通常免疫相關的藥物非常多，其中免疫球蛋白一瓶要5000元，我算一算一共打了168瓶，加上其他的費用趙小僑為了生典典寶寶整個花費大約200多萬元。她也對著女兒說：「媽媽為了你很努力、很認真，爸爸也花了很多錢。」
生典典寶寶之前，趙小僑曾在懷孕16周時胎停，發現胎停之前，她和家人正在計畫舉辦性別趴的餐廳吃飯並討論座位安排，吃完飯後開開心心去產檢時卻被醫生告知「聽不到寶寶心跳了！」趙小僑說她當下沒有哭，只是一直看著超音波，覺得寶寶的脊椎好漂亮，怎麼可能這樣就沒有了！？當時老公抱著她哭著對她說：「我們不要再生了！」
回憶起生典典寶寶的時刻，7周聽到心跳，但是到第8周發現她長慢了，醫師擔心因為免疫造成的血栓等問題，所以從典典寶寶8周開始，所有的免疫藥物劑量都加倍。趙小僑說：「懷胎10個月要注意的事並非只有免疫，還有高齡引發的相關問題，像是子癲癇症、妊娠糖尿病、妊娠高血壓......等等，風險比年輕的孕婦高很多。
第一眼見到典典寶寶的心情，趙小僑覺得是生命中非常奇妙的體驗，而當時剖腹產半身麻醉的她正疑惑典典寶寶生出來的第一時間怎麼沒有聽到哭聲，後來經過醫生刺激一下就聽到典典寶寶開始大哭。緊接著寶寶被抱到我的身邊，但是趙小僑自己是800度近視，所以當時看到的典典寶寶非常朦朧，當然也因為自己感動的一直哭，淚水也阻擋了她的視線，那時她感受著寶寶的體溫，並對女兒說：「謝謝妳來當我女兒！」
趙小僑最後提醒，現在人晚婚較多，當想生小孩的時候，很多人都面臨高齡產婦問題，如果你已經30歲，建議先去婦產科抽血，驗一下你的AMH（卵巢存量）。也可能因為環境賀爾蒙、汙染、壓力等原因，不少30歲的女生有卵巢早衰的問題，也奉勸大家可以先凍卵，她形容凍卵就像是為未來寶寶買保險一樣，不用擔心到時候想生卻無卵可用，生產最關鍵的是年紀，年紀越大身體的調節和代謝必定沒有年輕時候好，很多問題也會出現。而現在你只需要花12天，大約兩個禮拜的時間就可以完成凍卵，認爲這是對自己未來其中一項最好的投資。
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