▲2-3成癌友命喪「惡病質」　醫囑246口訣！傳授戰勝腫瘤關鍵

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馬偕紀念醫院耳鼻喉頭頸外科系資深主治醫師呂宜興表示，癌友一旦出現惡病質，會導致沒食慾、吸收不良、營養補不進來、體重下降等，不僅會增加復發機率，且據國際資料統計，20-30%的癌症患者死因並非癌症本身，而是由癌症所導致的「惡病質」。惡病質常見於腸胃道、食道、頭頸癌、胰臟癌等，十大癌症中惡名昭彰的乳癌、肝癌等也會出現。
246惡病質自我診斷：體重流失2-4公斤，於6個月內，必須警覺！
不少癌友補充營養時，誤以為「吃太營養會使腫瘤長更快？」、「喝魚湯和雞精就能補足營養？」、「抗癌期間吃生機飲食比較好？」
呂宜興醫師提醒，癌友千萬不可以有跟腫瘤「同歸於盡」的想法，化療與電療期間多少會有噁心嘔吐副作用讓食慾不振，也會消耗體力。建議攝取營養時別過度油膩較好吸收，且配合醫療團隊與營養師治療。
沒食慾怎麼辦？ 藥物有助增加體重與抗癌效果三軍總醫院血液腫瘤科主治醫師陳佳宏表示，惡病質是由於腫瘤細胞釋放出發炎介質、消耗熱量，再加上惡病質會讓患者食慾不振、營養補不進來、體重流失。目前幫助治療惡病質、增加體重的藥物主要有兩種：
類固醇類（Steroids）增加體重效果有限，長期使用有較多副作用。
黃體激素類藥物 （Progesterone）可以增加食慾及體重，且有健保給付。
陳佳宏醫師表示，黃體激素類藥物治療可促進食慾、減緩消耗熱量、幫助增加體重，免疫力提升的話，後續治療成效較佳。即使患者進食困難，也可服用口服液劑黃體激素類藥物，橘子口味不會苦澀。據臨床觀察，平均3-4天可促進食慾，約數周可維持或增加體重，用藥也相當安全。
一位4旬頭頸癌患者原本體重是健康60公斤，接受手術後又進行化療與電療，3、4個月就下滑5公斤，且化電療導致口腔黏膜破，嚐不出酸甜苦辣，體重直直降！經由使用黃體激素類藥物及口腔黏膜修復並持續監測體重，體重下滑終於踩剎車，而且約1、2周就開始回升，留住營養也找回體力。
呂宜興醫師最後呼籲癌友配合營養師治療，在治療前中後都保持足夠體力與體重，有助治療順利完成、追蹤效果較佳；陳佳宏醫師也表示，遵循醫囑治療、補充營養並搭配適度運動，都有助於戰勝腫瘤，攜手抗惡！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60334
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