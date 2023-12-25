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2-3成癌友命喪「惡病質」　醫囑246口訣！傳授戰勝腫瘤關鍵

▲2-3成癌友命喪「惡病質」　醫囑246口訣！傳授戰勝腫瘤關鍵
▲2-3成癌友命喪「惡病質」　醫囑246口訣！傳授戰勝腫瘤關鍵

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬、林宗憲報導】沒有食慾、越來越瘦，是許多癌友治療時面臨的困境。據國際資料統計，20-30%的癌症患者死因並非癌症本身，而是由癌症所導致的「惡病質」。台灣癌症基金會12月盛大舉辦「抗癌防惡 營養制勝」癌症系列講座，邀請多位專家破解抗癌營養補充迷思，傳授戰勝腫瘤關鍵！

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根據台灣癌症基金會2022年營養諮詢紀錄顯示，體重下降、食慾不振佔有副作用個案的72%，顯示體重維持的對於持續治療的重要性！

馬偕紀念醫院耳鼻喉頭頸外科系資深主治醫師呂宜興表示，癌友一旦出現惡病質，會導致沒食慾、吸收不良、營養補不進來、體重下降等，不僅會增加復發機率，且據國際資料統計，20-30%的癌症患者死因並非癌症本身，而是由癌症所導致的「惡病質」。惡病質常見於腸胃道、食道、頭頸癌、胰臟癌等，十大癌症中惡名昭彰的乳癌、肝癌等也會出現。

246惡病質自我診斷：

體重流失2-4公斤，於6個月內，必須警覺！

不少癌友補充營養時，誤以為「吃太營養會使腫瘤長更快？」、「喝魚湯和雞精就能補足營養？」、「抗癌期間吃生機飲食比較好？」

呂宜興醫師提醒，癌友千萬不可以有跟腫瘤「同歸於盡」的想法，化療與電療期間多少會有噁心嘔吐副作用讓食慾不振，也會消耗體力。建議攝取營養時別過度油膩較好吸收，且配合醫療團隊與營養師治療。

沒食慾怎麼辦？　藥物有助增加體重與抗癌效果

三軍總醫院血液腫瘤科主治醫師陳佳宏表示，惡病質是由於腫瘤細胞釋放出發炎介質、消耗熱量，再加上惡病質會讓患者食慾不振、營養補不進來、體重流失。目前幫助治療惡病質、增加體重的藥物主要有兩種：

類固醇類（Steroids）

增加體重效果有限，長期使用有較多副作用。

黃體激素類藥物 （Progesterone）

可以增加食慾及體重，且有健保給付。

陳佳宏醫師表示，黃體激素類藥物治療可促進食慾、減緩消耗熱量、幫助增加體重，免疫力提升的話，後續治療成效較佳。即使患者進食困難，也可服用口服液劑黃體激素類藥物，橘子口味不會苦澀。據臨床觀察，平均3-4天可促進食慾，約數周可維持或增加體重，用藥也相當安全。

一位4旬頭頸癌患者原本體重是健康60公斤，接受手術後又進行化療與電療，3、4個月就下滑5公斤，且化電療導致口腔黏膜破，嚐不出酸甜苦辣，體重直直降！經由使用黃體激素類藥物及口腔黏膜修復並持續監測體重，體重下滑終於踩剎車，而且約1、2周就開始回升，留住營養也找回體力。

呂宜興醫師最後呼籲癌友配合營養師治療，在治療前中後都保持足夠體力與體重，有助治療順利完成、追蹤效果較佳；陳佳宏醫師也表示，遵循醫囑治療、補充營養並搭配適度運動，都有助於戰勝腫瘤，攜手抗惡！



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60334

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