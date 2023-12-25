▲熱潮紅、盜汗竟是「神經內分泌腫瘤」而非更年期！　注意10大警訊及早就醫

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神經內分泌腫瘤診斷不易 注意10大警訊盡快就醫「神經內分泌腫瘤」是一種因神經內分泌細胞過量分泌荷爾蒙導致的惡性腫瘤。北榮腫瘤醫學部醫師姜乃榕表示，雖然神經內分泌瘤較罕見，發生人數較少，但它仍是一種惡性腫瘤，研究顯示近20年確診數快速成長約13倍。
另外，姜乃榕醫師指出，從衛福部癌症登記報告來看，神經內分泌腫瘤成長幅度快，遠高於肝癌、肺癌、腸癌、乳癌等4大常見癌症，而且由於它罕見容易被忽略，因此病友平均需要約6年才能確定診斷，更有5成患者確診時已有轉移情形，提醒民眾以下10大警訊，若症狀持續3個月應盡早就醫切片診斷：
- 熱潮紅
- 盜汗
- 低血糖飢餓感
- 腹瀉
- 反覆性胃潰瘍
- 發熱
- 咳嗽
- 氣喘
- 心悸
- 皮膚炎
神經內分泌瘤如何治療？ 什麼是精準放射標靶？目前，早期神經內分泌腫瘤可以透過手術切除治療，台灣神經內分泌腫瘤學會陳立宗理事長表示，若無法進行手術，則可依疾病嚴重程度、腫瘤位置與是否轉移，給予適當的藥物治療，包括：化學治療、荷爾蒙治療、標靶治療與精準放射標靶治療等，其中精準放射標靶治療是神經內分泌腫瘤較新的治療選擇。
中華民國核醫學學會理事長王昱豐說明，精準放射標靶治療具有診斷、治療二合一的特性，利用標靶分子與放射線同位素結合的新型複合藥物，搭配核醫攝影掃描可以定位出病灶，此外藥物與腫瘤受體結合後，將放射線同位素導入腫瘤釋放高能量放射線，可以殺死腫瘤細胞、鄰近細胞，但其他地方不受影響。
雖然現在有新的治療出現，不過事實上相較於其他癌症，神經內分泌腫瘤的新藥研發進展相當緩慢，台灣神經內分泌腫瘤病友關懷協會理事長林芝聖表示，由於神經內分泌腫瘤屬於小癌，投入效益低，新藥研發慢，台灣引進與健保給付進展就更慢，這是病友的治療困境，期待未來大癌、小癌都能被重視。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60354
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