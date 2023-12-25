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熱潮紅、盜汗竟是「神經內分泌腫瘤」而非更年期！　注意10大警訊及早就醫

▲熱潮紅、盜汗竟是「神經內分泌腫瘤」而非更年期！　注意10大警訊及早就醫
▲熱潮紅、盜汗竟是「神經內分泌腫瘤」而非更年期！　注意10大警訊及早就醫

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】出現熱潮紅、盜汗等情形時，許多人會以為是更年期症狀，但其實有可能是「神經內分泌腫瘤」作祟。60多歲陳先生，7年前出現熱潮紅、盜汗等症狀，健康檢查發現胰臟附近有陰影以為是胰臟癌，但腫瘤指數、CT影響皆正常，覺得只是虛驚一場。

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然而之後陳先生又出現背部痠痛、茶色尿等症狀，經過超音波檢查發現肝有約8－9公分的腫瘤懷疑是肝癌，但切片檢查後醫師認為和一般肝癌不太一樣，再進一步檢查後發現竟是神經內分泌瘤合併肝轉移。

神經內分泌腫瘤診斷不易　注意10大警訊盡快就醫

「神經內分泌腫瘤」是一種因神經內分泌細胞過量分泌荷爾蒙導致的惡性腫瘤。北榮腫瘤醫學部醫師姜乃榕表示，雖然神經內分泌瘤較罕見，發生人數較少，但它仍是一種惡性腫瘤，研究顯示近20年確診數快速成長約13倍。

另外，姜乃榕醫師指出，從衛福部癌症登記報告來看，神經內分泌腫瘤成長幅度快，遠高於肝癌、肺癌、腸癌、乳癌等4大常見癌症，而且由於它罕見容易被忽略，因此病友平均需要約6年才能確定診斷，更有5成患者確診時已有轉移情形，提醒民眾以下10大警訊，若症狀持續3個月應盡早就醫切片診斷：

  • 熱潮紅
  • 盜汗
  • 低血糖飢餓感
  • 腹瀉
  • 反覆性胃潰瘍
  • 發熱
  • 咳嗽
  • 氣喘
  • 心悸
  • 皮膚炎

神經內分泌瘤如何治療？　什麼是精準放射標靶？

目前，早期神經內分泌腫瘤可以透過手術切除治療，台灣神經內分泌腫瘤學會陳立宗理事長表示，若無法進行手術，則可依疾病嚴重程度、腫瘤位置與是否轉移，給予適當的藥物治療，包括：化學治療、荷爾蒙治療、標靶治療與精準放射標靶治療等，其中精準放射標靶治療是神經內分泌腫瘤較新的治療選擇。

中華民國核醫學學會理事長王昱豐說明，精準放射標靶治療具有診斷、治療二合一的特性，利用標靶分子與放射線同位素結合的新型複合藥物，搭配核醫攝影掃描可以定位出病灶，此外藥物與腫瘤受體結合後，將放射線同位素導入腫瘤釋放高能量放射線，可以殺死腫瘤細胞、鄰近細胞，但其他地方不受影響。

雖然現在有新的治療出現，不過事實上相較於其他癌症，神經內分泌腫瘤的新藥研發進展相當緩慢，台灣神經內分泌腫瘤病友關懷協會理事長林芝聖表示，由於神經內分泌腫瘤屬於小癌，投入效益低，新藥研發慢，台灣引進與健保給付進展就更慢，這是病友的治療困境，期待未來大癌、小癌都能被重視。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60354

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