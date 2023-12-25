邊境衝突「結樑4年」！印度痛打中企、禁APP　vivo三度被「發難」

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另有消息人士稱，被捕的兩名高階主管為vivo印度分公司的臨時執行長和財務長。除兩名高階主管外，印度還逮捕該公司的一名顧問。
對此，vivo印度分公司發言人表示，「我們對當局目前的行動深感震驚。最近的逮捕行動表明騷擾行為仍在繼續，因此給整個行業帶來了不確定性。我們將堅決利用一切法律途徑來解決和挑戰這些指控。」
不過vivo並非第一次、也不是首家中企在印度碰上類似情況。中印軍隊在2020年於邊境地區爆發鬥毆事件，雙方都宣稱對方侵入自己本國的領土。同年6月，雙方在毗鄰西藏高原的加萬谷（Galwan valley）展開徒手肉搏戰，最終有20名印度士兵喪命，中方據稱至少有4人死亡。
自此之後中印關係急轉直下，印度政府開始以國家安全等為由，禁止使用在當地流行的中國APP。光是2020年就有包括TikTok（抖音國際版）、Wechat（微信國際版）、百度搜索等超過170款中國APP遭到禁用，截至今年4月，印度政府已禁用超過450種中國APP。
除了禁用APP外，印度政府也盯上中資手機廠。自2021年年底開始，印度政府已先後對小米、vivo、OPPO等中國手機大廠展開多次突襲查稅，並以各種理由凍結、扣押上述公司在印度帳戶的資金。
而此次「出事」的vivo已經是短時間內第三度遭到印度政府發難。去年7月印度執法局就以洗錢嫌疑為由，突擊搜查了vivo及相關企業在印度的辦公地點，並表示發現vivo印度公司將大約一半的本地銷售額匯到印度境外，以逃避在印度納稅，vivo印度公司及關聯公司約5900萬美元的銀行現金等金融資產被查封；在今年10月初，印度警方指控小米和vivo幫助當地一家新聞網站非法轉移資金，該網站因被指控批評印度政府的政策等行為，正在接受調查。
除對中企監管趨嚴外，印度還以國安為由，嚴審中國公司在印投資。《界面新聞》曾引述中印越電子協會（CMA）秘書長楊述成表示，印度針對中國企業不是抽查而是普查，且執法力度相當嚴苛。除了查公司本身外，還會追溯上下游以及關聯公司，這是其他國家都沒有的「待遇」。
而將近4年時間，不僅印度對中企頻頻出狠招，當地反中情緒也逐漸高漲，民調顯示，有45%印度網友未購買中國製造的產品，64%網友的手機內沒有安裝中國App，各方面都凸顯出印中兩國的緊張情勢，已影響中企在印度的營運。