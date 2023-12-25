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歐德集團募集900份禮物　攜手愛心大使籃籃實現孩子星願

▲歐德集團募集900份耶誕禮物給偏鄉孩童。（圖／品牌提供）
▲歐德集團募集900份耶誕禮物給偏鄉孩童。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

「點亮希望 讓愛同行」，一份小小的禮物，讓偏鄉弱勢的孩子有追夢的力量，歐德集團「手護星願」自2008年起至今邁入第16年，在愛心大使-籃籃以及歐德傢俱、優渥設計共同號召下，今年募集到900多份禮物陪伴「博幼社會福利基金會」、「新北市自閉症服務協進會」的孩子們，度過一個充滿愛與喜悅的耶誕節。

日前歐德集團策略長張蔭泉帶領愛心大使籃籃、設計師們，一同前往已經捐贈三年的「新北市自閉症協會」分送耶誕禮物，剛抵達現場，孩子們看見這麼多陌生人，害怕的大哭起來，所幸外型甜美、親和力滿點的籃籃，用溫柔融化孩子的心，不但破涕為笑，開心拆玩禮物，還不斷跟籃籃撒嬌，讓大家直呼「美女力量大」，活動當天還安排小朋友，體驗「木作森活課」程彩繪「森活小鳥」，度過美好的耶誕佳節。

新北市自閉症協會總幹事張雅玲說道：「歐德集團做公益不落人後，非常感謝對協會孩子的眷顧，陪他們度過溫馨的耶誕節。」

愛心大使籃籃則表示，「歐德集團不但為我打造溫暖舒適的家，還讓我有機會做公益陪弱勢的孩子遊戲手作，以愛傳愛，謝謝孩有您。」

歐德集團策略長張蔭泉指出，「一份禮物一份鼓舞的力量，看到孩子喜悅的笑容，滿足他們的星願，一切的付出與堅持都值得了」。另外今年捐贈給「博幼社會福利基金會」偏鄉的孩子約850份禮物，地點遍及澎湖、屏東、台東、花蓮、南投、新竹、嘉義等偏遠山區及離島，孩子許願的禮物更是多元:除了益智玩具、文具圖書外，運動鞋、籃球、足球、棒球、蛇板、滑板車、直排輪、釣竿、藍芽耳機等，連重達六公斤「鉛球」都有，還有國小六年級女孩想要的「全身立鏡」，收到禮物的孩子開心到說不出話來!直說「沒想到真的可以實現願望。」不管禮物募集再難，歐德集團使命必達。
 

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▲位於關山鎮博幼台東中心的孩子，收到歐德的禮物露出燦爛的笑容，直呼這是最棒的耶誕節。（圖／品牌提供）
▲位於關山鎮博幼台東中心的孩子，收到歐德的禮物露出燦爛的笑容，直呼這是最棒的耶誕節。（圖／品牌提供）
▲博幼基金會嘉義中心位處竹崎偏鄉，在充滿喜悅的聖誕節，歐德為孩子實現星願。（圖／品牌提供）
▲博幼基金會嘉義中心位處竹崎偏鄉，在充滿喜悅的聖誕節，歐德為孩子實現星願。（圖／品牌提供）
▲木作森活老師和籃籃，陪孩子體驗彩繪「森活小鳥」，畫出專屬自己的木藝作品。（圖／品牌提供）
▲木作森活老師和籃籃，陪孩子體驗彩繪「森活小鳥」，畫出專屬自己的木藝作品。（圖／品牌提供）
▲外型甜美的歐德愛心大使籃籃，用笑容融化孩子的心，孩子們開心拆玩禮物，還不斷跟籃籃撒嬌。（圖／品牌提供）
▲外型甜美的歐德愛心大使籃籃，用笑容融化孩子的心，孩子們開心拆玩禮物，還不斷跟籃籃撒嬌。（圖／品牌提供）

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