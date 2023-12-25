▲肺癌父遺願勸戒菸！　「1專線」助子成功完成約定

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戒菸專線協助 成功個案達四成依國際實證研究資料顯示，只靠個人意志力沒專業協助，戒菸成功率通常低於5%，但若有專業人士協助戒菸即可提高戒菸成功率，而戒菸專線服務個案之成功率高達 4 成，顯示專業支持對戒菸幫助很大。
吸菸者總會找很多理由抗拒戒菸，但其實只要下定決心戒菸的意念，並撥打戒菸專線尋求專業協助，就可提高戒菸成功機率。而分析戒菸專線吸引民眾主動撥打的5大理由如下：
1.想知道更多、有效率的戒菸方法。
2.戒菸過程很痛苦(戒斷症狀或藥物副作用)，立即撥打及時求援。
3.衛生所、學校、戒菸班轉介而撥打專線。
4.與其自己尋找戒菸方法，撥打戒菸專線，戒菸問題能快速得到解答。
5.每次要吸菸時，都會看到菸盒警示圖文及免付費電話(0800-636363)。
多數人進線都是考量戒菸專線的專業特性以及提供客製化的戒菸計畫，因此無論處於戒菸的哪個階段，或覺得信心不足的時候，試著撥打戒菸專線，在專業人士的陪伴，更容易堅持下去，邁向成功戒菸之路。
指導貼片使用技巧 學子戒菸完成父遺願半工半讀的蕭同學因同儕的關係而養成吸菸習慣，當蕭同學撥打戒菸專線時，已在戒菸門診使用戒菸貼片，卻依舊無法抑制身體對吸菸的強烈渴望，戒斷症狀也讓他感到極度不適，因而尋求戒菸專線的協助，經過諮詢員了解戒菸過程，發現蕭同學不太清楚戒菸貼片的使用方式，無法發揮最大的效果，所以即時提供貼片的使用技巧，並建議改善生活習慣，例如像是咖啡因會令人感到興奮而更想吸菸，因此鼓勵以喝水取代咖啡，以減少想吸菸的念頭。
一個月後再度與蕭同學聯絡，表示聽從諮詢員的建議，試著以開水取代咖啡，不僅戒斷症狀明顯改善，吸菸的慾望也下降許多，同時蕭同學還提到他的父親是因長期吸菸而罹患肺癌過世，父親臨走前，希望兒子一定要戒菸，最終蕭同學在戒菸專線諮詢員的鼓勵下，努力克服戒斷症候群，並完成與父親生前的最後約定，戒菸成功遠離菸害，重新找回自己的健康。
戒菸方式多元 Line官方帳號也可通國民健康署戒菸專線(0800-636363)提供多種語言服務，除了免付費電話，因應時代變遷，民眾溝通媒介的轉變，民眾也可利用Line官方帳號(@tsh0800636363），將由專業人員提供便利、隱密的諮詢服務。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60324
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