▲邁向「腎」利人生「肌」不可失！低蛋白飲食＋酮酸胺基酸來幫忙

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隨著年齡增長，身體生理機能難免會下降，特別是肌肉量的流失，也是影響生活起居的重要關鍵。另方面，隨著腎功能衰退，代謝廢物能力下降，加上合併多種慢性共病，更會大幅提升肌少症風險。特別是「年紀大、共病多的腎病患者，可能無法出門甚至運動，肌肉沒有頻繁使用的狀況下，就容易發生退化問題，形成惡性循環。」
腎病合併肌少症成骨牌效應！跌倒、骨折、臥床樣樣來
不過，肌少症聽起來只是肌肉變少，會有什麼危害嗎？肌少症一旦發生，將大幅增加後續併發症風險、生活品質也將大受影響，對於慢性腎臟病病友來說，更是相互影響的關係。「有些病患也許先前可以買菜煮飯、自理生活，但隨著肌肉流失、活動能力下降，便無法照顧自己，加上子女都在外地工作，隨便買、隨便吃的惡性循環，將讓疾病快速惡化，更快步入洗腎。」此外，身心狀況也會連帶受影響，尤其年輕常常外出交友，現在卻因為肌少症無法外出而失去自信，心理調適就會出現障礙。
醫師分享最近遇到一位80幾歲的案例，起初一再跌倒就醫，都以為是意外，沒有重視此問題。直到這次發生股骨骨折，導致長期臥床、無法起身運動，才瞭解合併肌少症的危險性。除了活動能力下降，影響生活品質外，也會增加跌倒、骨折風險，住院率與死亡率也較高，相當值得重視與關切。
當小腿肚變細要小心！
因此如何及早發現肌少症成為關鍵，可以透過簡單問答，包含最近爬樓梯是否有困難？走路速度是不是減緩？需不需要拐杖、助行器等⋯⋯；或是握力、肌肉測量（上臂或小腿），都能簡易判別肌肉量。當小腿圍不足，男性小於 34 公分、女性小於 33 公分，就可能已罹患肌少症。
蛋白質熱量都要達標！酮酸胺基酸來助陣
想預防或改善肌少症，得從適量的營養與運動開始。特別是慢性腎臟病病友，更要攝取適量的優質蛋白質與足夠的熱量，以作為肌肉生成的原料來源。倘若採取低蛋白質飲食矯枉過正，什麼都不敢吃，就會發現體重下滑，開始有肌少症的風險。因此每天務必攝取每公斤25-35 kcal的熱量，蛋白質以植物性的原型食物為主，加上足夠的醣類、脂肪（不飽和脂肪酸）等幫忙，才能讓營養達標。
若真的擔心採取低蛋白飲食可能造成肌肉流失，可進一步與醫師討論，搭配補充酮酸胺基酸，降低含氮廢物、延緩腎功能惡化；同時有效轉化為人體所需之胺基酸，讓病患更放心執行低蛋白飲食、鞏固營養均衡，減少肌少症發生。
感謝國立成功大學醫學院附設醫院內科部林威宏醫師提供資訊
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