▲顛覆觀念！國衛院揭「登革熱新傳播模式」 恐造成大流行

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共用針頭傳染模式 造成快速擴散過去科學家認為病毒從染病病患經蚊子叮咬後，需要在蚊蟲體內完成多次複製，再由中腸感染至唾腺，才能在蚊子叮咬下一個人時完成傳播，這個過程至少需要8天，發病間隔至少10天以上，稱為外源性潛伏期(Extrinsic Incubation Period，EIP)。
然而，國衛院與高雄市衛生局合作分析2015年疫情的發病時序，發現同家戶內的發病間隔有八成五少於3天，國家衛生研究院感染症與疫苗研究所及國家蚊媒傳染病防治研究中心陳俊宏副研究員團隊利用動物實驗証實蚊子叮咬被病毒感染的動物後緊接著叮咬下一隻動物，蚊子口器上沾染的病毒即可完成病毒傳播造成感染，類似於HBV、HCV、HIV共用針頭的傳染模式。本研究已於今(112)年8月發表於知名國際期刊《Lancet》的子刊《eBiomedicine》。
機械性傳播模式 縮短病毒傳播時間埃及斑蚊是登革熱病毒的主要媒介之一，主要棲息地主要分布在台南及高雄，偏好在室內環境活動，且完成一次完整的血餐過程中經常需要叮咬多人，這種叮咬多個宿主的行為模式就有可能將病毒以這種機械性傳播模式給下一個人，大大縮短了病毒傳播的時間，同時增加了病毒在人群中傳播的機會，特別導致登革熱在社區內快速擴散。
與跨國團隊建立的數學模型指出，此傳染模式十分驚人，可加速病例數推至最高峰的時間，同時也會大幅增加感染的人數。這種傳播方式可說明造成2015年台灣登革熱大流行的原因。
控制埃及斑蚊數量和活動 有效防治登革熱這一發現對蚊媒疾病傳播動態有了新的理解，有效控制埃及斑蚊的數量和活動，對於防治登革熱的策略有著重大的影響，若能更深入理解病毒的傳播途徑，將有助於制定更有效的疫情應對策略，從而保護公眾健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60327
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