▲洗腎患者難受孕　花蓮1女不僅懷孕還順利生產！醫院：20多年來沒遇過

我是廣告 請繼續往下閱讀
洗腎婦不易懷孕、生產風險大 醫療團隊助順利產女腎臟功能減退的洗腎婦女，排卵會受到影響，導致經期不穩、不易懷孕，門諾醫院腎臟科醫師李坤峰表示，就算洗腎病人成功懷孕，胎兒也容易出現營養不良、早產或胎兒體重過輕等情形，而且孕婦也容易出現妊娠高血壓等併發症，並會增加期待產及生產過程的風險。
而順利生產的潘姓婦女本來就育有1女，5年前開始每週洗腎3次，原以為不會再懷孕，卻在去年腹痛出血時意外發現懷孕。李坤峰提到，當時胎兒週數已達25週，洗腎團隊得知後，將洗腎頻率由一週3次改為6次、每次洗腎4小時，讓身體內的尿毒素能盡量維持在較低的範圍，以避免影響胎兒。
醫院20多年來首見個案 產後將持續返院洗腎此外也將高血壓、利尿劑等藥物進行調整。在腎臟科、婦產科等跨團隊的長期照護，以及護理人員的細心營養衛教調整下，胎兒穩定成長，潘姓婦女的狀況也相當良好，寶寶最後順利於38週足月自然產出。
潘姓婦女表示，自己原本經期就不規律，從沒想過還有機會再懷孕，相隔12年迎來第2胎，內心雖然充滿期待與喜悅，卻也憂心忡忡，感謝醫護團隊的用心與照護，讓她獲得了信心，二寶平安到來，也為她的洗腎人生增添更多的溫暖與希望。
門諾醫院血液透析中心護理長朱玉秋表示，20多年來，門諾醫院都沒有遇到洗腎婦女懷孕並順利產子的案例，這次團隊竭力照護，協助潘姓婦女迎接新生命的到來，也為中心增添喜事，而產後潘姓婦女也會持續返院洗腎，並將洗腎頻率改回原先的每週3次，這樣潘姓婦女也能騰出更多時間工作及照顧孩子。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60315
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw