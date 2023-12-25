▲光是搞定愛滋病毒還不夠！醫師：HIV感染者合併B肝風險高。後續癌症定期篩檢不可少

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男子感染HIV合併Ｂ肝帶原。 追蹤時意外發現小型肝腫瘤
一名45歲男子於十年前確診感染HIV愛滋病毒，確診時醫師為他同步進行其他可能共病檢驗時，發現他同時還有B型肝炎帶原，且病毒量達兩百萬。因此開立含有抗B肝病毒藥物處方。
男子用藥後、HIV病毒量多能穩定控制在測不到或是極低病毒量。直到一次在2020年追蹤中，經腹部超音波檢查發現肝臟有一個1.8 公分異常病灶，一年後，腹部超音波追蹤顯示該病灶增大到2.4公分，進一步檢查確認為肝癌。所幸發現時仍屬早期，經轉診外科手術切除後，定期追蹤迄今。
HIV合併B、C肝炎 肝癌死亡風險高
台大醫院內科部感染科主治醫師黃于珊指出，在有效抗病毒藥物問世前，研究已知愛滋感染者如果合併有B型肝炎感染時，相較於只有單獨感染HIV或是HBV，其肝臟相關死亡風險顯著高！也就是說，相對預後比較不好。
而近年越來越多有效抗病毒藥物問世，文獻顯示，面對合併有兩種病毒感染的患者，針對兩種病毒都應該要給予妥善治療。也就是說，在處方抗病毒藥物時，應選擇同時能夠壓制Ｂ肝病毒的組合。
共病同時治療還不夠 追蹤時別漏HBV病毒量、半年一次腹部超音波
值得注意的是，即便給予的藥物當中含有除以壓制B肝病毒的藥物，但後續的肝癌篩檢仍然不可掉以輕心！
先前我國發表的一項研究顯示，愛滋病毒感染者合併B肝感染，經這類抗病毒治療後、肝癌（HCC）發生風險明顯降低。不過，儘管感染者的肝癌風險降低，但「仍可能發生」，特別是HIV合併HBV 或HCV 感染的患者中，也因此「定期監測肝癌」對於這個族群不可輕忽！
黃于珊醫師指出，相關指引建議以每年兩次的腹部超音波以及血清胎兒蛋白檢測，作為肝癌篩檢策略。若是肝硬化族群、甚至可以縮短至三個月檢查一次。
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