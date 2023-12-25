NBA／勇士聖誕大戰拚6連勝、挑戰冠軍金塊 K湯：我們有能力取勝
金州勇士在Draymond Green被禁賽後，反而激起了球員們的危機意識，球隊目前處於5連勝當中。不過下一場他們將面對真正的考驗，對於上賽季總冠軍球隊丹佛金塊。球隊射手Klay Thompson認為，勇士有能力取得勝利，但必然將面對一些挑戰。
記者黃建霖/綜合報導
勇士今年開季不順，除了傷兵之外，Thompson、Andrew Wiggins等球員不在狀態，讓他們遭遇到很大的困難。不過近期球隊開始啟用年輕球員，並且將節奏降得更慢，找回了贏球感覺，勝率重新回到5成。
勇士隊試圖在聖誕大戰中將連勝延續下去，不過對手將是由兩屆年度MVP得主Nikola Jokic率領的衛冕冠軍金塊隊。勇士必須在攻防兩端做得比之前還好，才有機會取勝。
Thompson表示球隊近期打得不錯，但是作客丹佛面對金塊，將會是一次考驗，「因為你們要在他們的主場打一場，還要在聖誕節這天進行一場全國直播的賽事。」
「這將是個絕佳的時機。他們是衛冕冠軍，他們在主場進行比賽；而我們正處於不錯的連勝狀態，想繼續保持這個勢頭，必然會有些挑戰。」Thompson認為這場比賽會很精采，「我認為我們有能力取得勝利，但對戰衛冕冠軍肯定會很有趣。」