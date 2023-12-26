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NBA／勇士聖誕輸球、Kerr砲轟吹判　Jokic單場獲18次罰球使其震怒

▲金州勇士在聖誕夜以114:120輸給丹佛金塊，球隊5連敗遭到終止，賽後總教練Steve Kerr將矛頭對準本場比賽的裁判吹罰。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士在聖誕夜以114:120輸給丹佛金塊，球隊5連敗遭到終止，賽後總教練Steve Kerr將矛頭對準本場比賽的裁判吹罰。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士在聖誕夜以114:120輸給丹佛金塊，球隊5連勝遭到終止。賽後總教練Steve Kerr將矛頭對準本場比賽的裁判吹罰，針對金塊明星中鋒Nikola Jokic的18次罰球做出回應和批評。

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「說實話，我不是針對裁判。在聯盟中有很多非常優秀的裁判，我是對我們​​比賽中界定合法防守的方式有問題，這就是NBA目前的環境。我們要裁判准許讓球員以欺騙的方式走向罰球線。」Kerr表示，「如果我是球迷，我不會想看這場比賽的下半場。」

▲金塊聖誕大戰全場32罰26中，後者大部份都集中在Jokic身上，他單場18罰18中，真正的運動戰進球只有4顆。（圖／美聯社／達志影像）
▲金塊聖誕大戰全場32罰26中，後者大部份都集中在Jokic身上，他單場18罰18中，真正的運動戰進球只有4顆。（圖／美聯社／達志影像）
「裁判被誘使做出這樣的吹罰，他們必須在那樣的情況響哨，因為他們就是這樣被教導的。我對我們​​這個聯盟規則限制防守的方式有疑問。」Kerr稱，聯盟中的球員非常聰明，而且在過去10年左右的時間裡更加精明，他們正在充分利用這樣吹罰的優勢，讓自己走上罰球線，讓比賽變成一場罰球大戰。

勇士這一場23罰20中，金塊則是32罰26中，後者大部份都集中在Jokic身上，他單場18罰18中，真正的運動戰進球只有4顆，攻下26分之中有18分是靠罰球。

勇士今晚緊咬金塊，分數沒有被拉開，但「浪花兄弟」Stephen Curry和Klay Thompson遭到封鎖，合計33投僅10中，三分球23投6中，兩人只達到27分，使得球隊在得分上火力略有欠缺。

▲金塊聖誕大戰全場32罰26中，後者大部份都集中在Jokic身上，他單場18罰18中，真正的運動戰進球只有4顆。（圖／美聯社／達志影像）
▲金塊聖誕大戰全場32罰26中，後者大部份都集中在Jokic身上，他單場18罰18中，真正的運動戰進球只有4顆。（圖／美聯社／達志影像）

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