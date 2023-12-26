日職／霸凌隊友還想來台灣打球！前樂天安樂智大傳出想挑戰大聯盟
前日職樂天金鷲投手安樂智大，因為以權力騷擾的方式，霸凌其他隊友跟學弟，最後被樂天開除，即便他擁有不錯成績，在日職也算是十分堪用的牛棚後援投手，不過目前傳出，他在日本職棒沒有球隊敢收，甚至連台灣（中職）、韓國（KBO)等職棒都婉拒加盟，日本媒體《東京體育報》就報導，他曾透過管道想要去挑戰大聯盟，希望「自產自銷」，再度尋求東山再起的機會。
記者吳政紘/綜合報導
安樂智大在球季結束後，經由日本媒體一起報導，曾對多名球員進行霸凌，還要對方露下體，半夜打電話騷擾等行為，受害者不勝枚舉，不過安樂還是在球隊繼續出賽，直到受害者控訴，最後安樂才坦承自己行為不當。
安樂在日職成績優異，本季3勝2敗，10中繼，3.04防禦率，而他生涯在日職出賽231場出賽，18勝21敗，50次中繼成功，防禦率3.59。
《東京體育報》報導，安樂智大給美國職棒球團發了，「若你想看我投球，我就去美國」這樣的訊息。
甚至希望參加2月的春訓，但安樂智大依舊很難去美國，因為在美職，這樣的問題也讓人不齒，因為家暴、性侵等行為，已經是非常嚴重，更別說他是霸凌陣中「後援投手」，針對了一位可能危害他地位的年輕投手，這就令人難以信服他的人格。
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