科技業年後轉職超虧！網曝：這個月離職最賺　拿最大包還好找工作

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但也有不少網友感嘆，今年面臨科技業寒冬，這幾個月以來工作越來越難找，就算是頂大碩士畢業找工作也不容易，「9、10月後明顯面試邀約減少，企業也不怎麼查看履歷」、「別說四中，四大也很難找，只能找同學內推」，想轉職恐怕要考慮清楚。
目前1111人力銀行資料庫整體工作機會數達61.8萬筆，科技業整體工作機會數也有超過5萬筆，盤點半導體業徵才現況，人力缺口最大的是半導體工程師13.37%，再來才是半導體設備工程師8.13%、技術人員7.54%、作業員7.02%以及機械操作人員5.52%。
1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，2023年新鮮人的平均薪資31,452元，其中資訊學群起薪最高，平均來到39,032元，距離4萬元大關只剩一步之遙，且外界看好2024年半導體業甚至整個科技業能迎來復甦，有轉職需求的求職者，不妨把握機會積極進修提升自身能力或培養AI技能等專長，為自己的職涯增加含金量。
1111人力銀行總經理張篆楷表示，為了協助有意投入科技領域的人才，快速掌握產業趨勢脈動，1111人力銀行與長期關注AI、ESG、電動車等最新趨勢的科技媒體「科技島」，攜手合作盤點科技業熱門職缺，看中的正是科技島旗下擁有供讀者免費參與的線上課程「AI 學院」，另有「AI主播」每日重點摘要即時科技報導，讓讀者與求職者能獲取國內外最新科技趨勢消息之餘，更能在這裡找到時下最熱門的科技業職缺，吸收新知同時開展多元職涯選擇機會。