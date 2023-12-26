了解低溫保健8大要點！ 天冷喝熱湯暖身別超過「這溫度」
【健康醫療網／記者吳儀文報導】冷氣團接連報到，溫差變化大對於心血管健康影響也增加，長者、三高患者、嬰幼兒，以及早出晚歸、輪值大夜班的民眾，都要特別注意，以免血壓突然升高，促發心臟病及中風急性發作。
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不過除了「戶外」溫差外，國健署署長吳昭軍提醒，民眾也要注意「室內」溫差，門窗不能完全緊閉，須適度通風，並在起床時遵守「 慢、熱、起、穿、行」原則。而國健署也為民眾整理了低溫保健8大要點，以及隨身保暖商品使用2原則。
低溫來襲如何自我保護？ 國健署：注意8大要點天氣變冷，正確保暖相當重要，不只是為了對抗寒風，更是為了減少心血管疾病發作的重要預防措施。不過，低溫環境下民眾該如何自我保護呢？國健署提醒以下8大要點：
除了保暖之外，室內適度的通風也很重要。另外，居家臥室、衛浴、客廳等室內環境，長者容易跌倒的地方，要注意燈光明亮、地上不要堆放雜物，避免增加行走的障礙，尤其上天冷末梢血液循環慢，更要注意頭暈或心臟不適等現象。
- 環境：
無論何時只要有起床的動作，一定要「 慢、熱、起、穿、行」，晚上睡覺時，先備妥保暖衣物在床邊隨手可拿之處，不管是何時起床，都要先在床上活動一下或進行伸展暖身運動，促進血液循環，起身後先坐在床邊添加衣物保暖再慢慢下床，起床後的活動不要過於急促，並補充溫開水以暖和身體。
- 保暖：
天氣冷選擇食補或藥補的湯品或鍋類，若含有酒精的成分，更要注意身體體溫及外在環境溫度的差異，此外，喝湯時湯品的溫度避免超過65度，因為可能會造成食道的傷害。
- 飲食：
避免飯後或喝酒後立即泡湯，建議至少間隔2小時，且水溫勿超過40度，也不宜單獨泡湯。
- 泡湯：
運動時要充分熱身，有抽菸、酗酒、肥胖或慢性病和心血管疾病等高風險族群，應晚一點出門運動，或選擇在室內簡單運動，若要出門運動，建議結伴而行，相互照應。
- 運動：
定期量測及記錄自己的血糖、血壓等數據，並遵照醫囑按時用藥及維持情緒的穩定。
- 按時服藥與情緒穩定控制病情：
外出要隨身帶著健保卡，並註記平時就醫院所、診斷、藥物過敏史等訊息；如醫師有開立緊急備用藥品，應隨身攜帶。
- 攜帶健保卡及緊急用藥：
身體如果出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等不適的症狀，或出現腦中風的任一徵兆，無法準確執行「微笑、舉手、說你好」，不要自行開車，應立刻撥打119，並記下發作時間，3小時內迅速就醫，把握黃金治療期。
- 有異狀立即就醫：
天冷必備隨身保暖商品 使用注意2大重點另外，現在隨身保暖商品琳瑯滿目，許多人常常會使用這些保暖商品，國健署提醒使用有2大重點，第一，不能長時間使用，第二，不建議直接接觸皮膚使用，希望民眾能謹記以上提醒，平安度過寒冷的氣候。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60355
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