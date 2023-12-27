張兆志被封「愛情專家」卻2度離婚 許常德感嘆：兩性只有冤家
藝人張兆志昨（26）日和許允樂一同發出聲明，宣布離婚，結束6年婚姻，透露原因是雙方對於生子想法不同，最後選擇分開。張兆志因常對網友的愛情疑難雜症，做出精闢的分析，還紅到開設APP「喬治先生愛情診療室」，因此有愛情專家的稱號。張兆志二度離婚被嘲諷是離婚專家，對此，資深音樂人許常德替他說話，「兩性沒有專家，只有冤家」。
記者薛羽彤／綜合報導
張兆志與在一起10年的許允樂離婚，起因是兩人對於生子計畫的想法不同，雙方皆等不到對方改變，只能忍痛離開。許常德時常在社群上對時事發表看法，對於張兆志做出離婚決定，他認為「兩性沒有專家，只有冤家，就算有兩性專家，也不可能包治好。」
有些網友諷刺張兆志離婚，是打破自己愛情專家的招牌，許常德則不這麼認為，「兩性專家離婚就是專業破功嗎？用命盤看別人和看自己一樣嗎？」許常德表示，張兆志給那些有愛情疑問的人一些忠告，「去找個陌生人談心結，也許才是兩性專家存在的意義，大家都有自己想要的答案，有人傾聽才是需要。」許常德還舉例「難道提倡養生的醫生短壽就是破功嗎」，他強調離婚和兩性專家是兩回事。
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