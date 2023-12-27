英超／曼聯值得這場勝利！丹麥20歲新星Hojlund19次射門首度進球
英超聯賽曼聯26日在主場以3:2逆轉阿斯頓維拉，丹麥20歲好手Hojlund在「拆禮物節」大爆發，打進他在英超首個進球，而他也收到球迷歡呼，門將André Onana甚至衝上前擁抱他，因為他了解Hojlund的孤獨，他在英超19次射門，終於進球，他在個人社群發文：「曼聯值得勝利。」為自己跟球隊慶祝。
記者吳政紘/綜合報導
2023年7月29日，英超球隊曼聯與亞特蘭大達成收購Hojlund的協議，轉會費為7500萬歐元（約25億台幣）的天價，而他也備受期待。
不過來到英超要重新適應，他在英超15場只有1次進球，可見壓力太大。
但Hojlund在聖誕節隔天，馬上就發功，並且利用隊友角球的機會踢進，這也讓曼聯拿到最終勝利。Hojlund賽後表示：「期待自己聯賽首個進球已經有一段時間了，可以進球讓我非常高興，我現在是最幸福的人，你從我的慶祝動作中也可以看出來。正如Alejandro Garnacho所說，我們直到最後都相信自己，並取得了今天的勝利。」
他在比賽結束後發文，「這是一場超棒的逆轉，曼聯值得這個勝利，謝謝一直支持我與球隊的大家。」
曼聯在歷史上12月26日與主場更是完美配合，自1978年以來未嚐敗績，20場取得17勝3和。
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