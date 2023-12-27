寒流、冷氣團不夠力！2023全球氣溫狂飆 鄭明典：史上最暖的一年
2023年來到尾聲，回顧今年天氣其實創下非常多紀錄，且皆和高溫有關，包括全球7月均溫達近174年最高、全球海溫連續數個月高破紀錄等，雖然實際數據還沒統整出來，但前中央氣象局局長鄭明典已表示，2023年整年平均下來，會是有現代分析以來「最熱的一年」。
記者張志浩／綜合報導
鄭明典今（27）日在個人臉書發文指出，「年底了，很快會有2023是史上最熱一年的新聞」，並分享「全球氣溫距平圖」，表示紅棕色面積是比氣候平均暖，藍色面積是比氣候平均冷，鄭明典說「帶來台灣寒流的冷氣團已消散，部分冷空氣還在高緯度地區流動。整體而言，紅棕色系要比藍色系範圍大而且顏色深，平均下來全球氣溫，仍在有現代分析以來，同期最高溫的狀態」。
事實上，地球正在發燒的情況從今年7月左右就掀起一陣話題，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興說明，地球7月長期平均溫度是攝氏15.8度，但今年卻來到攝氏16.92度，整整高出攝氏1.12度，包括美國、加拿大、南美洲、西亞和日韓等，都處在極為炎熱的環境。秘魯外海受「聖嬰現象」影響，溫度節節攀升，間接導致全球海溫連續多個月創新高，地球發燒情況需要多加注意。
氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明也提到，偏暖的情況放大到全世界都有同樣的情況，溫暖的環境導致南極和全球海冰面積急劇下滑、包括北大西洋在內的「全球平均海溫」上漲，單看6至10月，2023年就創下連5個月全球月均溫達最高值的紀錄，「這樣的改變，可能會導致人類對即將發生的氣候變遷失去想像空間，所以要很小心。」