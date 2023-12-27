最強亞幣！市場「老大」放手 新台幣收30.88元大升1.85角
在外資歸隊，台股續漲逾百點，加上市場「老大」也放手之下，新台幣兌美元今（27）日一舉升破31元整數關卡，終場收在30.88元，大升1.85角，不僅連6個交易日收升，更創下半年來新高，成交量亦爆出19.345億美元大量。 若與主要亞洲貨幣相較，新台幣單日更升值了0.6%，躍居最強亞洲貨幣。
記者顏真真／台北報導
在2023年封關前，外資大舉回流，月底出口商有實質拋匯需求，新台幣兌美元今日開盤不久，就升破31元整數關卡，一度衝上30.862元，強升2.03角，創下6月21日以來新高，若與主要非美貨幣及亞幣相較，新台幣更是單日最強貨幣，即便收盤升幅稍有收斂，在央行放手下，站穩「30字頭」，收在30.88元，大升1.85角。
根據央行統計，以台北外匯市場下午4時收盤匯價來看，美元指數單日貶了0.15%，日圓亦貶值0.32%，其他貨幣包括新台幣、歐元、韓元、星幣、人民幣、越南盾則都升值，但歐元單日升值0.18%，星幣升0.1%，越南盾升0.04%，韓元小升0.02%，人民幣升0.01%，相較之下，新台幣單日就升值了0.6%，也榮登最強亞幣。
外匯專家李其展今日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，新台幣若重演去（2022）年底那一波「升值」行情，當時從31元一路升至29字頭，不排除新台幣這波「升」勢會繼續向30元靠攏。