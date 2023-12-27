悲痛！新北「遭割頸」國三生昨夜急救無效身亡　校方證實了

新北國三生遭同學砍10刀傷重不治！家屬返校招魂　今夜間暫停開放

▲家屬今（27）日晚間赴男學生學校進行招魂儀式，隨後遺體也將送往板橋殯儀館。圖為板橋殯儀館。（圖／記者陳苾暐攝）
▲家屬今（27）日晚間赴男學生學校進行招魂儀式，隨後遺體也將送往板橋殯儀館。圖為板橋殯儀館。（圖／記者陳苾暐攝）

記者林莞茜／綜合報導

新北市某高中附設國中部一名楊姓國三男學生，本（12）月25日和隔壁班郭姓男同學發生衝突，遭對方持彈簧刀攻擊，搶救2日後因傷勢過重宣告不治，家屬今（27）日晚間赴學校進行招魂儀式，校方也緊急宣布暫停夜間開放，而高中部因教學大樓不同棟，部分學生仍照常開放進入校園晚自習。

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校方表示，由於衝突地點包括教室和走廊，不少師生目擊過程，除了學生外，也啟動教師群的心理諮商輔導；而今日被害學生傷重不治消息傳回來後，部分學生心情起伏較大，除了將全班更換教室上課外，也會啟動一對一的心理諮商輔導「全力穩定師生心情」教育局也派駐心理師、社工師進駐校園，希望不會影響明年5月的國中會考。

至於是否舉辦校內追思活動，將視後續輔導情況再決定，也盼外界體諒家屬心情，不要有過多對於衝突細節的描述，也讓校園盡快恢復平靜。

校方對於學生發生憾事深感心痛與不捨，將全力協助家長辦理喪葬後事，並持續關懷撫慰家屬，以及提供相關法律諮詢。因案件已進入司法調查程序，學校也會全力配合司法機關調查。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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