好天氣又掰了！今全台有雨「跨年夜恐探11度」 最新連假天氣出爐
昨天氣溫回暖之後，今（28）日受到南方雲系通過伴隨降水回波，今天各山區有雨，部分平地也有短暫降雨的機率，白天高溫略降稍轉涼。而跨年元旦連假大家關心的天氣部分，氣象專家吳德榮表示，週日（31）日有一波偏乾的東北季風南下，整體天氣晴朗，不過入夜會因「輻射冷卻」，低溫還是有降到11、12度的機會，民眾夜晚外出還是要記得多加保暖。
記者張嘉哲/綜合報導
吳德榮表示，今（28）日南方水氣通過，各山區有雨、部分平地亦有短暫降雨的機率。白天高溫略降，稍轉涼。各地區氣溫分佈，北部16至23度，中部17至24度，南部17至25度、東部16至25度。
至於跨年、元旦連假的天氣如何？吳德榮說，週日（31）日有一波偏乾的東北季風南下，西半部晴朗，東半部多雲時晴、有局部短暫降雨的機率，下週一（元旦）、下週二各地天氣晴朗穩定，東半部局部地區偶有零星飄雨的機率。
吳德榮提到，下週日至週二晨，南下的冷空氣僅屬「東北季風」級，白天在陽光下，氣溫很快回升，北台舒適南微熱，入夜後因「輻射冷卻」效應，氣溫偏低，北部沿海及部分平地的最低氣溫，有降至11、12度的機率，所以像是要參加跨年晚會活動、元旦升旗典禮的民眾，要記得在衣著上要注意保暖哦！