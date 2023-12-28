天氣預報／全台罕見下冬雨！跨年、元旦迎冷空氣 「2地區」有雨
受到南方雲系北移影響，今（28）日全台都有不定時的短暫雨勢，氣象達人、天氣豐公司總經理彭啟明指出，「冬季要全台灣同時下雨是一件不容易的事」，不過預計明（29）日天氣就會好轉，不過下週日跨年和下週一元旦，新的一波冷空氣報到，強度可能達大陸冷氣團，雖然水氣較少，但迎風面「基隆北海岸」及「東半部」有降雨機會，民眾外出務必特別留意。
記者張志浩／綜合報導
天氣風險公司分析師方俊元指出，今天清晨沒有明顯的冷空氣影響，低溫和近日相比略有回升，最低溫出現在新竹關西的攝氏15.6度，不過各地天氣較差，白天高溫上升的幅度也不明顯，北部、東部全天氣溫大約在攝氏17至23度、中南部攝氏17至24度，記得攜帶雨具出門。
方俊元說明，明日各地天氣轉為多雲，只剩基隆北海岸至宜蘭有較多且較長時間的降雨，北部、東北部氣溫體感濕涼；週六（12月30日）東北季風減弱，但台灣上空仍有一些水氣，因為下一波東北季風南下前，台灣東部海面會有鋒面逐漸建立，但預估並不會直接對台灣造成太大的影響，只有在各地山區有較多降雨。
跨年天氣部分，當天東北季風增強、環境水氣仍較多，各地多雲到晴，迎風面基隆北海岸及東半部要特別留意降雨，元旦當天天氣狀況仍與跨年相似。氣溫部分，目前預估冷空氣在跨年當天抵達，強度逼近「大陸冷氣團」，跨年夜至元旦清晨，北台灣氣溫僅有攝氏14度至16度，其餘地區攝氏17至18度，還有下修的空間。