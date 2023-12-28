李善均死亡現場擠滿人！警察努力清空　友人：他因家人自責痛苦

《我的大叔》朴浩山哀悼李善均！「你該有多痛苦」悲喊：安心睡吧

▲《我的大叔》朴浩山（右）哀悼李善均，「你該有多痛苦？」悲喊：「安心睡吧」。（圖／朴浩山IG）
▲《我的大叔》朴浩山（右）哀悼李善均，「你該有多痛苦？」悲喊：「安心睡吧」。（圖／朴浩山IG）

記者薛羽彤／綜合報導

李善均以電視劇《我的大叔》、電影《寄生上流》打開知名度，日前他捲入吸毒案，最終沒能等到案件水落石出，昨（27）日被發現輕生於車內，享年48歲。與他一同演出《我的大叔》、韓國資深演員朴浩山昨日在IG上曬出兩人合照，沉痛寫下「安心地睡吧，我溫暖的弟弟」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲朴浩山（右）曬出與李善均（後排右）合照哀悼。（圖／朴浩山IG）
▲朴浩山（右）曬出與李善均（後排右）合照哀悼。（圖／朴浩山IG）
朴浩山昨日晚間在IG發文哀悼李善均，表示自己不相信也不敢相信，直到收到訃告的那刻，「我比起善均更常叫你東勳（李善均於《我的大叔》中的角色名）善均啊...東勳啊...我的弟弟」。朴浩山表示「你做了什麼，我真的相信你，你該有多痛苦？該有多辛苦，雖然我有點害怕說不出話，但我一定會去送你最後一程。」最後他向李善均喊話，「我與所有了解你的人，都真的真的很相信你。安心睡吧，我溫暖的弟弟。」

▲朴浩山（右起）、宋清晨、李善均在劇中飾演三兄弟。（圖／朴浩山IG）
▲朴浩山（右起）、宋清晨、李善均在《我的大叔》中飾演三兄弟。（圖／朴浩山IG）
朴浩山在《我的大叔》中飾演李善均的哥哥，兩人私下擁有好交情，他曬出多張劇照哀悼李善均，在他曬出的照片中還可以看到同劇演員趙英珠、朴成勳、宋清晨，言語中流露出許多悲傷與不捨，粉絲也跟著陷入悲傷情緒中。

▲48歲韓星李善均殞落。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲48歲韓星李善均殞落。（圖／NOWnews社群中心製圖）
李善均

生日：1975/3/2（享年48歲）
學歷：韓國藝術綜合大學演劇學系畢業
家庭：2009年5月23日結婚，老婆是知名演員田慧振，育有2子
出道：2001年／MBC情境喜劇《戀人們》
代表作：
電視劇《咖啡王子一號店》、《料理絕配Pasta》、《我的大叔》
電影《90分鐘末日倒數》、《寄生上流》

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

李善均捲吸毒案輕生！宥勝痛心哀悼「證明清白可不要透過天使嗎」

李善均輕生前被公開爆料音檔！韓國節目挨轟反擊「不該美化罪犯」

李善均遺言曝光！絕望喊話田慧振：只有這辦法了　留龐大債務道歉

李善均因吸毒被勒索！向友人喊「救救我」　為籌3.5億內幕曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選