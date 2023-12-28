名家論壇》韋安／「侯康配」的奇緣可以創造奇跡嗎！？

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綠營立即出擊「秒殺」，發起最高規格的選戰攻防。從賴清德、綠營民代，到親綠媒體和名嘴，團體分工接力狂打「侯康配」。
見縫插針以趙太過鋒芒，想來分化這組奇特搭檔。渲染趙「戰鬥藍」色彩，來挑起年青、本土選民的反統、抗中意識，不但沒有成功。反而為「侯康配」創造關注，增添韌性和實力。讓民眾有機會了解，侯趙2人各有所長的優點。
證明侯友宜的智慧和眼光，有識人之明，找到最有互補性，和能加分的搭檔。侯敢用最強的人來合作，而對自己抓戰略方向、決策能力，以及擅長團隊作戰的領導力充滿自信。
侯不會在意做事情的過程中，別人對他有什麼看法。而以最終的成果來驗證，他是解決問題，完成不可能任務的成事高手。曾在每個職務和不同領域，都有讓人刮目相看作為和成就。
這樣的個性有好有壞。好處是，外人會覺得他為人踏實謙卑。壞處是，就算做了很多大事，解決難解之題，外界只看到他認真苦拚，卻看不出低調暗藏的智慧。讓不少人低估他的能力和實力。
趙少康一個月來的表現，讓不少綠營人士「失望和頭疼」。他們以為「打趙」的政治色彩（其實是錯覺），會促使綠營支持者抱團凝聚。抹紅趙的人設，可以撩撥起年青族群的「抗中保台」意識。結果都被趙「反殺」的有點招架不住。趕快想辦法，封殺他的校園之路。
不過，藍營一直無法深入年青選民族群，有效溝通宣傳政策，「侯康配」成軍後，趙少康還是以驚人的行動力，創造與年青人交流對話機會。在短短1個月，打開以前欠缺的局面。
趙在政大的演講和學生對話，YT直播累積69萬觀看。主辦媒體NOWnew再把影片上傳一次，又有31萬觀看，創造百萬流量。在YT排行榜，他政大演講瀏覽量，僅次於柯文哲接受網紅愛莉莎莎的專訪。
加上到其它學校的演講和對話直播，趙少康帶來幾百萬收視量，讓原本不會被年青人關注的藍營總統侯選人，真正進入到他們的視野。而且，讓他們感覺有趣、有料，一改以往的成見。
看到趙的表現和言論，年青人覺得他的思維頭腦，和實際年齡有很大的反差。既有當下潮流資訊同步的知識含量，還有和年青人一樣的熱忱和激情。而且，他不是一個在上位的說教者，是一個平等坦誠對話的溝通者。
趙少康根本不像，年青人原本以為的國民黨，而是堅定有格調，不卑不亢的「民國派」。不講政治理念，務實講道理，可以對等不對立，與年青族群有效溝通
趙先表明立場，「兩岸制度差很遠，在我任內絕不會談統一」。然後詮釋兩岸關係，不要因實力懸殊就恐懼、自我矮化。沒有台灣的人才、資金和技術早期投入，就沒有大陸今天的經濟。因而，所謂「讓利」不是恩惠，而應是友善對等的「回報」。
他的用意應該是，只有消除尊卑大小，雙方才能有求同存異，心態健康的關係。從經濟到地緣關係和歷史文化，都有連接和淵源，根本沒有迴避的空間，就要積極有智慧和自信，來面對和解決兩岸問題。
對能源政策，趙講述自身從曾堅決反核，現在務實擁核的歷程。非核造成空污，父母及年輕秘書都得了肺癌。世界能源趨勢，核電能源的穩定，及對確保國安的影響。在這些重大議題上，讓年青人有機會聽到不同以往，又有說服力的新論述。
他也扮演超級發言和代言人的角色，是議題、內容生產者，又是自帶流量的傳播者。與侯隨時同步，及時在政治攻防中為侯辯護擋槍。2人共商出讓年青人有感的政見，並用傳播經驗和技巧，強力宣傳出去。趙不僅僅是副手搭檔，也是提供「一條龍服務的宣傳武器」。所以說，「侯康配」是最強搭檔。兩人能走到一起，算得上是奇緣。
侯毫不介意，趙以前對自己有過的尖銳批評或建議，而因2人「一樣的正派，都誠信講話算話」，以及趙某些方面比自己強，誠懇相邀來一起打拚。認為可以坦誠相待，隨時調整步伐、相互配合。會是最佳拍檔，產生最強戰力。
「找人用人」是侯友宜最厲害的地方，關鍵時刻都能找對人。6月底，他出其不意誠邀金溥聰主掌選辦。綠營一位選戰操盤者說，若不是這個關鍵性抉擇，藍營早早四分五裂，被柯連哄帶嚇地弄倒了。
對黨外敢戰，對黨內敢言，向來自主性強的趙少康，讓人驚訝，為扮演好「侯康配」的角色，所做的自我調整和改變。趙有「士為知己者死」的豪邁，謙稱會像「趙子龍替劉備打天下」，全力以赴。他說，受侯友宜誠心邀請擔任副手，當然要為侯衝鋒陷陣。
趙少康還多次公開表示，比自己年少的侯友宜，就是自己的「老大」、「老闆」。連細微之處，如舞台站位，行徑間前後，趙都會留意正副角色之別。這一戰，他有心又用心，也是拿命來拚。據說，趙全身心超支體力地投入，準備每一次演講內容。
他要的不是掌聲和收視，這些他早就有了。他要的是因自己真誠和努力，而改變聽眾的認同。每次機會希望都能爭取到原本沒有要投「侯康配」的選票，幾張到幾百，聚沙成塔。所以勞累又緊張，不時難免講錯話。會被對手陣營故意擴大解釋，但也會讓人因他態度和真誠，而改變選擇。
在向中選會登記前最後一刻，才成定局的「侯康配」，幾乎完全不需要磨合期，就成為最有默契高互補性的參選組合。2人南北互補、分進合擊，各顯所長。綠營原本「偷笑」，後來就笑不出來。操作仇恨值和抗中牌，都毫無斬獲，卻給「侯康配」不停地送流量。
趙少康「不戰鬥，講道理」，舉證說理演講，不讓柯文哲專美於前。使國民黨重新以不被學生排斥的身份，再次走進校園。或多或少都能開拓出一些年青人選票。中間成熟知識選民，更能比較出趙柯兩人虛實。被趙說服打動，開始「棄柯保侯」的民意變動。
侯有眼光、趙有義氣，結下「侯康配」奇緣。接下來，一路幾渡幾關，關關難過關關過的侯友宜，能結「奇緣」，當然就能創「奇跡」。各路原本對侯不看好的人，現在都覺得「侯康配」氣勢真的起來了，民進黨根本沒有那麼穩。賭盤賴原先讓侯破百萬，現在變成只讓幾十萬。而且隨時都在變化中。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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