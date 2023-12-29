台灣最強風景區不是日月潭！新王者「330萬人朝聖」　遊客評價曝

2024全台10大跨年煙火／義大999秒最久　高雄首搭Coldplay金曲

▲全台各地於2023跨年夜舉辦多場煙火秀，除了全台與世界注目的台北101之外，也有面積長達1000公尺的劍湖山世界。（圖／台北101提供）
▲全台各地於2023跨年夜舉辦多場煙火秀，除了全台與世界注目的台北101之外，也有面積長達1000公尺的劍湖山世界。（圖／台北101提供）

記者葉盛耀/綜合報導

2023年進入最後倒數，為迎接2024年，全台各地於跨年夜舉辦多場煙火秀，除了全台與世界注目的台北101之外，更有面積長達1000公尺的劍湖山世界，以及號稱施放最久、達999秒的義大世界，另外，大部分地區都是選於凌晨0:00施放，偏偏淡水漁人碼頭每年總是搶先施放，今年選在20時24分。12月31日想看全台各地絕美大型煙火，這篇為您統整。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍台北101（台北市民廣場）
2024年台北101跨年煙火秀主題為「彩色世界 COLORFUL WORLD」，象徵著台灣文明的多采多姿，以及人類迎向充滿希望的2024年，同樣規劃300秒，今年首度加入日本彩色煙火，約使用1萬6000發煙火。

▲台北101跨年煙火搶先曝光，今年主題為「彩色世界COLORFUL WORLD」，規劃總長300秒，約16,000發。（圖／截取自101影片）
▲台北101跨年煙火曝光，今年主題為「彩色世界COLORFUL WORLD」，規劃總長300秒，約16,000發。（圖／截取自101影片）
📍淡水漁人碼頭
全台最早施放跨年花火的新北「淡水1314跨河煙火秀」，將在12月31日20時24分施放13分14秒、高達2萬發的煙火秀，將以「大河」、「大橋」為設計，更結合明年生肖龍年的「大龍」元素及光束，呈現震撼視覺的感官饗宴。

▲2024跨年夜12月31日20點24分施放的跨河煙火秀在淡水漁人碼頭及八里左岸河濱公園都能欣賞。（示意圖，2023年煙火秀／新北市政府）
▲2024跨年夜12月31日20點24分施放的跨河煙火秀在淡水漁人碼頭及八里左岸河濱公園都能欣賞。（示意圖，2023年煙火秀／新北市政府）
📍桃園龍潭「龍潭大池」
桃園除了選於高鐵桃園站前廣場舉辦「2024 桃園星際城 STAR UP跨年晚會」之外，更於龍潭知名景點「龍潭大池」舉辦跨年煙火音樂會。當天更有煙火重頭戲於00:00登場，施放時間長達220秒，共3分40秒。尤其搭配龍潭大橋的夜間燈光，更能享受不同的視覺饗宴。當晚並邀請火舞、樂團、舞團、金曲歌手等帶來精彩表演。

📍新竹大湳雅公園
睽違8年再度舉辦跨年公益演唱會，將於00:00施放300秒高空煙火秀，現場更有超過100攤的美食攤位市集。

📍台中麗寶樂園
台中麗寶第8年舉辦跨年演唱會，兼具玩樂、住宿的「旅遊度假式跨年晚會」，當天煙火以「和平‧祈福」為主題，配合亞洲最大的摩天輪動畫秀270度視角施放，還有300秒高密度環狀璀璨煙火齊發。

▲台中麗寶當天煙火以「和平‧祈福」為主題，配合亞洲最大的摩天輪動畫秀270度視角施放。（圖／台中麗寶提供）
▲台中麗寶當天煙火以「和平‧祈福」為主題，配合亞洲最大的摩天輪動畫秀270度視角施放。（圖／台中麗寶提供）
📍劍湖山世界
劍湖山世界跨年夜將有888秒長的摩天輪炫渦煙火，搭配400台無人機燈光展演，面積長達1000公尺。首度導入「愛心字幕煙火」、「彩虹橋煙火」，將以幾何概念呈現。


劍湖山世界表示，2023年重磅推出「雙跨年」煙火三部曲，精彩活動從12月29日就開跑，連續3天施放高空花火秀，30日施放5分鐘的沙灘花火秀及雲火INFERNO火舞團「焰光盛舞」為跨年連假第一天打頭陣，31日則是重頭戲摩天輪跨年煙火，「2024劍湖山摩天輪跨年煙火秀-愛遊世界」煙火無人機璀璨登場，三部曲總長度超過1600秒，力拼全台最長煙火秀。

▲劍湖山世界將有888秒長的摩天輪炫渦煙火，搭配400台無人機燈光展演，面積長達1000公尺。（圖／資料照，劍湖山世界提供）
▲劍湖山世界將有888秒長的摩天輪炫渦煙火，搭配400台無人機燈光展演，面積長達1000公尺。（圖／資料照，劍湖山世界提供）
📍台南永華市政中心西側廣場
除了「台南好Young」跨年晚會，還將施放長達3分鐘的煙火秀，為了呼應跨完年後就邁入「臺南400」的第1刻，其中有400發是染色煙火，炫爛迎新年。除了有紅色愛心意象，象徵「愛與包容，臺南400，好運接龍紛紛來」，另外也融入明年生肖龍年，宛如一條飛龍在天的「台龍飛凌霄，福氣龍總來」，總共近3千發的煙火，3分鐘的絢爛時光。

📍高雄夢時代
高雄今年「亞灣跨年花火」時間更長、規模更大，最大8吋、超過7千發的高空花火，時間將有240秒，象徵2024年分分秒秒都精采燦爛。值得一提的是，今年首度談到世界級搖滾天團Coldplay授權，煙火施放將搭配Coldplay浪漫歌曲〈A Sky Full of Stars〉，夢時代摩天輪燈光也將用天團的代表色彩虹應援

▲高雄夢時代今年「亞灣跨年花火」將有超過7千發的高空花火，時間有240秒。值得一提的是，今年首度談到世界級搖滾天團Coldplay授權，煙火施放將搭配Coldplay浪漫歌曲〈A Sky Full of Stars〉。（模擬圖／高雄市政府提供）
▲高雄夢時代今年「亞灣跨年花火」將有超過7千發的高空花火，時間有240秒。值得一提的是，今年首度談到世界級搖滾天團Coldplay授權，煙火施放將搭配Coldplay浪漫歌曲〈A Sky Full of Stars〉。（模擬圖／高雄市政府提供）
📍義大世界
義大跨年煙火秀長度高達999秒，分為魔幻、浪漫、希望、感動等章節。將以「巨型飛字煙火」震撼開場，於夜空開啟魔幻時刻，煙火展演融入「幻象變色煙火」、「展翅煙火」與「黃金瀑布」，煙火像是瀑布從天傾瀉而下。12月31日還有義大遊樂世界跨年星光趴，煙火景第一排的飯店星光宵夜場等。

▲義大世界跨年煙火秀長度高達999秒，分為魔幻、浪漫、希望、感動等章節。（圖／義大世界提供）
▲義大世界跨年煙火秀長度高達999秒，分為魔幻、浪漫、希望、感動等章節。（圖／義大世界提供）
📍花蓮東大門
今年花蓮跨年煙火秀寬度、高度升級，整體施放寬度達200公尺。將會施放12吋的金賞千輪、璀璨錦冠等多種煙火，還有愛心、笑臉、立體花朵造型的特殊煙火。

獨／全台9跨年晚會「天氣攻略」出爐　跨年煙火風向、氣溫1圖秒懂

2024跨年煙火餐廳推薦！101周邊4家「還能訂位」　最後包廂開搶

全台樂園跨年煙火！劍湖山、六福村、麗寶門票一次看　1元玩義大

全台最早迎2024！淡水跨年煙火秀「突破13分鐘」　最佳觀賞秘境曝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選