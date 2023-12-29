2024全台10大跨年煙火／義大999秒最久　高雄首搭Coldplay金曲

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2024年台北101跨年煙火秀主題為「彩色世界 COLORFUL WORLD」，象徵著台灣文明的多采多姿，以及人類迎向充滿希望的2024年，同樣規劃300秒，今年首度加入日本彩色煙火，約使用1萬6000發煙火。
📍淡水漁人碼頭
全台最早施放跨年花火的新北「淡水1314跨河煙火秀」，將在12月31日20時24分施放13分14秒、高達2萬發的煙火秀，將以「大河」、「大橋」為設計，更結合明年生肖龍年的「大龍」元素及光束，呈現震撼視覺的感官饗宴。
📍桃園龍潭「龍潭大池」
桃園除了選於高鐵桃園站前廣場舉辦「2024 桃園星際城 STAR UP跨年晚會」之外，更於龍潭知名景點「龍潭大池」舉辦跨年煙火音樂會。當天更有煙火重頭戲於00:00登場，施放時間長達220秒，共3分40秒。尤其搭配龍潭大橋的夜間燈光，更能享受不同的視覺饗宴。當晚並邀請火舞、樂團、舞團、金曲歌手等帶來精彩表演。
📍新竹大湳雅公園
睽違8年再度舉辦跨年公益演唱會，將於00:00施放300秒高空煙火秀，現場更有超過100攤的美食攤位市集。
📍台中麗寶樂園
台中麗寶第8年舉辦跨年演唱會，兼具玩樂、住宿的「旅遊度假式跨年晚會」，當天煙火以「和平‧祈福」為主題，配合亞洲最大的摩天輪動畫秀270度視角施放，還有300秒高密度環狀璀璨煙火齊發。
📍劍湖山世界
劍湖山世界跨年夜將有888秒長的摩天輪炫渦煙火，搭配400台無人機燈光展演，面積長達1000公尺。首度導入「愛心字幕煙火」、「彩虹橋煙火」，將以幾何概念呈現。
劍湖山世界表示，2023年重磅推出「雙跨年」煙火三部曲，精彩活動從12月29日就開跑，連續3天施放高空花火秀，30日施放5分鐘的沙灘花火秀及雲火INFERNO火舞團「焰光盛舞」為跨年連假第一天打頭陣，31日則是重頭戲摩天輪跨年煙火，「2024劍湖山摩天輪跨年煙火秀-愛遊世界」煙火無人機璀璨登場，三部曲總長度超過1600秒，力拼全台最長煙火秀。
📍台南永華市政中心西側廣場
除了「台南好Young」跨年晚會，還將施放長達3分鐘的煙火秀，為了呼應跨完年後就邁入「臺南400」的第1刻，其中有400發是染色煙火，炫爛迎新年。除了有紅色愛心意象，象徵「愛與包容，臺南400，好運接龍紛紛來」，另外也融入明年生肖龍年，宛如一條飛龍在天的「台龍飛凌霄，福氣龍總來」，總共近3千發的煙火，3分鐘的絢爛時光。
📍高雄夢時代
高雄今年「亞灣跨年花火」時間更長、規模更大，最大8吋、超過7千發的高空花火，時間將有240秒，象徵2024年分分秒秒都精采燦爛。值得一提的是，今年首度談到世界級搖滾天團Coldplay授權，煙火施放將搭配Coldplay浪漫歌曲〈A Sky Full of Stars〉，夢時代摩天輪燈光也將用天團的代表色彩虹應援。
📍義大世界
義大跨年煙火秀長度高達999秒，分為魔幻、浪漫、希望、感動等章節。將以「巨型飛字煙火」震撼開場，於夜空開啟魔幻時刻，煙火展演融入「幻象變色煙火」、「展翅煙火」與「黃金瀑布」，煙火像是瀑布從天傾瀉而下。12月31日還有義大遊樂世界跨年星光趴，煙火景第一排的飯店星光宵夜場等。
📍花蓮東大門
今年花蓮跨年煙火秀寬度、高度升級，整體施放寬度達200公尺。將會施放12吋的金賞千輪、璀璨錦冠等多種煙火，還有愛心、笑臉、立體花朵造型的特殊煙火。