2024必追10部台劇！林依晨、許瑋甯搶男人　最強推理劇第2季來了

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《愛愛內含光》主打結合「性愛」的家庭劇，集結各個年齡層會遇到的情感議題，中年組是夏于喬與馬志翔夫妻，曾經一夜7次的他們如今卻是七年1次，遭遇七年之癢的夫妻危機；詹子萱與柯震東則是少年組，呈現不談愛、只約砲的交友軟體生態，於Netflix定檔1月上架。
胡宇威、温昇豪主演的《打怪任務》，劇情描述新冠肺炎疫情3級警戒時，台北慈濟醫院收全台最多確診患者達900多人的真實故事。除了表達前線醫師面臨最嚴峻時刻的心情，也透過劇情把護理師的愛彰顯出來，是對所有護理師的尊敬，預計1月在大愛電視台播出。
商戰劇《商魂》啟發於台灣最早官股公司民營化過程，以第1代實業家林燈以小搏大，力抗政商權勢，掀起一場驚心動魄的經營權大戰。卡司包含傅孟柏、邵雨薇、李國毅、市原隼人、田中千繪、周曉涵、喜翔、朱德剛、林在培、徐鈞浩，2月17日周六晚上8點於民視無線台、中華電信MOD與Hami Video上播出。
《華麗計程車行》改編自聯合出版的原作小說，描述嘉義最早經營的車行之一「華麗計程車行」一家人的家庭故事，並從小人物視角詮釋社會百態。集結堅強卡司曹佑寧、黃冠智、郭子乾、楊麗音、程予希、游安順、李李仁、伊正、黃舒湄、林嘉俐、王滿嬌、童毅軍、何思靜、紀欣伶等人，2月於LINE TV、華視登場。
科幻影集《永生密碼一九七》由邱澤、陳意涵領軍，劇情講述昔日叱吒風雲的碼頭大佬「周亦白」沉睡海底休眠艙68年後穿越現代為起點，和腦科學被實驗者「陸霏」，強強聯手揭開科技陰謀，全劇緊扣懸疑燒腦劇情、緊湊刺激武打場面，特效鏡頭逾2000顆，預計2024年第2季播出。
《化外之醫》故事揭露隱身在台灣打黑工的外籍醫師，因醫療爭議被迫逃亡，於法律與人性中掙扎，面對黑白勢力的進逼，出現一名神經外科女醫師相救，兩個孤獨奮戰的靈魂從此交會。卡司集結張鈞甯、越南影帝連炳發、楊一展、許安植、夏騰宏，預計於2024年第3季於公視播出。
Netflix《誰是被害者》第2季強勢回歸，劇情講述患有亞斯伯格症的鑑識官，捲入一樁謀殺命案中，被列為最大嫌疑犯，他冒著一切風險去證明自己的清白，並試著再次與女兒重歸於好。原班人馬張孝全、許瑋甯、王識賢、張再興，攜手新卡司蘇慧倫、藤岡靛、劉俊謙演出，檔期待定。
林依晨與許瑋甯在影集《不夠善良的我們》，飾演一對糾纏了12年的情敵，林依晨將突破以往角色，飾演成功奪愛的第三者。許瑋甯則將以叛逆性格詮釋「不討長輩喜歡」的愛情犧牲者。全劇由林依晨和許瑋甯一次意外的「撞衫」事件展開，同月同日生的兩人不只買了同一款服飾，還愛上了同一個男人，賀軍翔、柯震東與雙姝有大量對手戲。
號稱台版《池袋西口公園》，影集《師大公園地下社會》改編自作家林峰毅同名小說，講述一群熱血年輕人步步捲入社會事件，在前途迷惘、追求夢想之中蛻變堅強的自我，即使夢想是那麼微不足道，也應該勇敢放手一博。李玉璽、陳零九、吳思賢擔綱男主角，與姚愛寗、郭書瑤、連俞涵激盪螢幕火花。
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