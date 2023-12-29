名家論壇》邱師儀／韓院長領銜三黨不過半的立法院？

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筆者認為國民黨與民進黨兩邊的不分區名單今年其實不相上下，國民黨名單前十八名除了第一名的韓國瑜是非常鮮明的政治組之外，其他還包括柯志恩、謝龍介、蘇清泉、張嘉郡、王育敏等是政治組，其他儘管有一些是政二代如陳菁徽是黃昭順女兒，但也有很多不是，來自各行各業的新面孔。這份名單算是朱立倫在總統可能不是國民黨選上的情況下，要在立法院得分的點。就民進黨而言，政治組一樣有，包括游錫堃、范雲、柯建銘、沈發惠、莊瑞雄與林楚茵等，當然也有民進黨擅長的NGO人選或在特定議題上學有專精的人士如沈伯洋與林月琴。所以筆者說兩黨名單真的差不多。2020年選出的第十屆立法院，國民黨與民進黨的不分區都是選上13席，兩邊加起來36席，再加上民眾黨5席，時代力量3席。今年如果民眾黨能成長到8席，那國、民兩黨仍舊可以各自有13席。但如果民眾黨衝更高，藍或綠就會有不分區的候選人被擠下來。時代力量今年比較邊緣化，預估很難再有席次，更不用說親民黨與其他小黨。兩大一小的小，其實就只有民眾黨。
在區域立委的部分，就算是民進黨自己人，從黨中央到地方人士，很多也都認同今年選情告急。從台北、新北、桃園、台中、南投、彰化到高雄，點兵點將可能「由綠轉藍」的選區，屬一屬都有超過十個，包括：
1. 高嘉瑜vs.李彥秀的台北第四選區（南港、內湖），這一區為大家所熟知，又有台灣基進的吳欣岱分票。高相當危險，李彥秀選上機會高。
2. 賴品妤vs. 廖先翔的新北第十二選區（汐止區、金山區、萬里區、瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區）。四年前賴爆冷選上本來基本盤就不穩，後來的雲豹事件與記者撞倒風波對於地方上討厭綠的選民有凝聚效果，廖選上機會大一些。
3. 鄭運鵬vs.牛煦庭的桃園第一選區（蘆竹、龜山及桃園十三里），鄭雖然較牛知名度高，上屆也接手林智堅選桃園市長，但鄭在地方上的負面聲量也不小，當時選市長得票在龜山、蘆竹和桃園都輸給國民黨的張善政。牛煦庭當過龜山二屆議員，學歷、口才、形象都不錯，贏面較大。
4. 蔡培慧vs.游顥的南投第二選區（南投、民間、集集）。蔡培慧本身形象很好，今年三月補選贏得漂亮，但這次綠營在基層整合出了一些狀況。游灝則基層實力堅強，2018年與2022年在竹山鎮與鹿谷鄉都拿下第一高票。游灝贏面大。
5. 莊競程vs.黃建豪的台中第五選區（北屯、北區），這一區以前是沈智慧與她妹妹沈佑蓮轄下藍到一個不行的選區，莊競程四年前選上也是反送中的大浪潮下推上的，這次戰鬥藍的黃健豪應該會贏回來。
6. 林靜儀vs.顏寬恆的台中第二選區（沙鹿、龍井、大肚），這一區因為顏家罕見的讓台中選區擁有全國知名度。當年有奇兵陳柏惟代表台灣基進，打敗顏寬恆拿下這區，完成不可能的任務。後又被罷免，罷免完林靜儀又代表民進黨贏得補選，跟陳柏惟一樣，地方經營都不深，顏寬恆拿回這區機會大。
7. 江肇國vs.羅廷瑋的台中第六選區（中西東南）。這一區是江肇國要接班退出民進黨的黃國書，其實江肇國條件很好，政大政治碩士畢業做人也頗周到，算是民進黨在台中重點栽培的年輕一輩。另一方面，羅廷瑋緊跟盧秀燕，雖然學歷與口才都差江一截，但東南區偏藍，中西區偏中間，羅廷瑋愛秀的策略這一區的台中人會買單，羅的勝算較大。
8. 陳秀寶vs.阮厚爵的彰化縣第一選舉區（伸港鄉、線西鄉、和美鎮、鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉）。這一區從第七、八到九屆都是藍營立委選上，一直到四年前才由陳秀寶選上。坊間對阮厚爵的看法也有爭議，可以說藍綠兩個候選人都不是最好的，但選民結構有利於阮選上。
9. 賴坤成vs.黃建賓的台東這一選區。本來就是綠營劉櫂豪要連任，但初選輸給「百九仔」賴坤成，結果劉不爽脫黨參選。黃建賓知名度與實力都很差，但因為兩個綠巨人互踩，反而讓黃建賓有了當選機會。另外也還有無黨籍的許瑞貴出來攪局，讓綠營與中間選民的選票更為零碎，有利於黃建賓趁亂選上。
10. 黃捷vs.陳美雅的高雄第六選區（鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區、苓雅區）。這區趙天麟退選後黃捷跨區來接，又有深綠的郭倍宏分票，黃捷絕對苦戰。
11. 李柏毅vs.李眉蓁的高雄第三選區（楠梓區、左營區），另有頻繁上電視政論打空戰的郭璽。左楠以前比較藍，後來開始有點翻綠，然而地方上這次對李眉蓁的選情樂觀看待，所以這一區藍綠有拚。
12. 許智傑vs.鍾易仲的高雄第七選區（鳳山），儘管許智傑基層實力強，但政二代鍾易仲也在這裡當了兩屆議員，爆發力十足，這區有拚。
其他還是有一些可以討論的選區，但嚴謹一點來看，以上12席中藍營比較能翻盤贏下來的就有9至10席。就2020年民進黨選上61席、國民黨選上38席來看，如果民進黨少個10席，就會到51席不過半，國民黨即便加個10席也才48席，還有14席留給民眾黨與無黨籍如原住民候選人高金素梅去努力的空間。全國兜一圈下來，可以找出不少可能「綠轉藍」的選區，但卻找不到一席可能「藍翻綠」的選區。究其原因，是因為2020年中共的反送中，讓原本只是淺藍的選民或者中間選民決定挺綠，這些人2022年由於本來的政黨屬性、地方利益或者討厭民進黨，又回歸投藍營，2024年也可能續投藍。至於本來就是藍營的地盤，例如「花蓮國」與「苗栗國」都可視為深藍，所以很難翻，譬如苗栗第二選區的曾玟學要贏過邱鎮軍就很難，靠山的客家選票總是藍到不行。
所以，如果第十一屆立法院是三黨不過半，在國民黨只多個民進黨幾席情況下，韓國瑜要出來選立法院院長還是需要民眾黨立委的支持。但如果韓選議長第一輪未過半，其實也無妨，「立法委員互選院長副院長辦法」規定就取前兩名到二輪採相對多數決當選即可。選院長、副院長都是如此。韓國瑜當選立法院院長，將來對賴清德總統不斷發動政爭幾乎是可以預期的。即使賴總統不用到立法院備詢，賴任命的行政院長與內閣團隊將不斷受到大藍與小藍（民眾黨）的杯葛，但國民黨與民眾黨之間的矛盾與歧異也會越來越大，最後演變成民進黨跟時代力量反目一樣。
整個情況應該就會是2000-2008年扁政府少數政府時代的翻版，筆者猜賴總統一開始可能也會想搞全民內閣，推一個類似像唐飛一樣的行政院院長，但時間久了，又會回到立院各黨的動員與僵持。其實這不見得是一件壞事，尤其對於監督施政有時比較恣意霸道的民進黨來說，但就怕壞了蔡總統已經鋪下的親美路線與外交國防等基礎，值得繼續觀察。
●作者：邱師儀／東海大學政治系專任教授
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