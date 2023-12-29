台灣當前經濟狀況一次看！11月出口再翻紅　無薪假人數逐月緩降

11月出口翻紅！AI應用擴展、供應鏈庫存逐漸回歸正常水位 Q4可望終止整體跌勢
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經濟部表示，國際景氣受到通膨及高利率的壓抑，且俄烏戰爭、以巴衝 突及美中科技爭端等地緣政治風險，加深全球經濟的不確定性，不過，隨著新興科技應用持續擴展，終端產品晶片含量提升，加上供應鏈庫存逐漸回歸正常水位，我國出口可望於第4季終止跌勢，轉為小幅上升。
外銷訂單再轉正！製造業生產持續疲弱
由於去年同月受中國防疫封控影響，基期較低，加上高效能運算及人工智慧等新興科技應用持續，11月外銷訂單506億美元，較上年同月增加1.0%，結束連續14個月負成長。然而，受到全球經貿動能受通膨及高利率影響，終端需求續呈疲軟，廠商延緩投資，加上產業鏈持續調整庫存，11月份製造業生產指數92.38，年減 2.2%。
今年前11月零售業及餐飲業雙創同期高
11月零售業營業額為4119億元， 創歷年單月新高，年增7.3%，其中汽機車零售業因新式車款熱銷，年增17.5%。另外，受惠週年慶、雙11及冬季保暖等商機，推升布疋及服飾品零售業、百貨公司、其他綜合商品零售業、電子購物及郵購業年成長5至13%。
11月餐飲業營業額813億元，年增8.0%，其中餐館及飲料店因商務及觀光人潮回籠，加上展店效應、 天冷暖食需求增加，以及配合百貨週年慶及雙11促銷優惠，帶動營收分別年增7.2%及5.9%；外燴及團膳承包業因航空旅運需求強勁， 推升空廚營收成長，年增29.1%。
無薪假實施人數逐月緩降
據行政院主計總處資料顯示，11月失業率續降至3.34%，為2001年1月以來最低，且隨著全球景氣逐步回溫，加上庫存持續去化，12月25日實施無薪假人數降至9935人，為2021年6月以來最低。就業別觀察，以製造業實施無薪假人數8924人較多， 但已連續4個月下滑，且較8月高峰期減少1413人。
11月CPI年增2.90% 核心CPI漲2.38％、去年3月以來最低
因水果及蔬菜受先前颱風帶來豪雨影響，導致食物價格上漲，加上娛樂服務、房租等調漲，11消費者物價指數（CPI）年增率2.90％，漲幅較上月略降；若扣除蔬菜水果、 能源後之核心CPI則漲2.38％，為 111年3月以來最低。