第4季10大爆紅台股！3大產業股占一半　高息ETF橫掃年度熱門榜

台灣當前經濟狀況一次看！11月出口再翻紅　無薪假人數逐月緩降

▲12月景氣燈號從代表「低迷」的藍燈，轉為代表「注意」的藍黃燈，國發會表示「國內景氣持續好轉中」。（圖／NOWnews資料照片）
▲12月景氣燈號從代表「低迷」的藍燈，轉為代表「注意」的藍黃燈，國發會表示「國內景氣持續好轉中」。（圖／NOWnews資料照片）

記者鄭妤安／台北報導

由於出口、批發業營業額轉呈正成長，零售及餐飲業也持續熱絡，12月景氣燈號從代表「低迷」的藍燈，轉為代表「注意」的藍黃燈，國發會表示「國內景氣持續好轉中」。《NOWnews今日新聞》從出口、訂單生產、零售餐飲、就業市場、物價等5大面向，帶您觀察11月台灣經濟概況。

11月出口翻紅！AI應用擴展、供應鏈庫存逐漸回歸正常水位　Q4可望終止整體跌勢

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根據財政部資料顯示，台灣11月出口達375億美元，較上年同月增3.8%，雖資通與視聽產品以外貨類的買氣持續受到全球經濟成長趨緩所牽制 ，但AI人工智慧等新興應用商機明顯推進。主要出口市場中，美國年增率3成，東協1成，歐洲1.7%，中國及日本則呈現負成長。

經濟部表示，國際景氣受到通膨及高利率的壓抑，且俄烏戰爭、以巴衝 突及美中科技爭端等地緣政治風險，加深全球經濟的不確定性，不過，隨著新興科技應用持續擴展，終端產品晶片含量提升，加上供應鏈庫存逐漸回歸正常水位，我國出口可望於第4季終止跌勢，轉為小幅上升。

外銷訂單再轉正！製造業生產持續疲弱

由於去年同月受中國防疫封控影響，基期較低，加上高效能運算及人工智慧等新興科技應用持續，11月外銷訂單506億美元，較上年同月增加1.0%，結束連續14個月負成長。然而，受到全球經貿動能受通膨及高利率影響，終端需求續呈疲軟，廠商延緩投資，加上產業鏈持續調整庫存，11月份製造業生產指數92.38，年減 2.2%。

今年前11月零售業及餐飲業雙創同期高

11月零售業營業額為4119億元， 創歷年單月新高，年增7.3%，其中汽機車零售業因新式車款熱銷，年增17.5%。另外，受惠週年慶、雙11及冬季保暖等商機，推升布疋及服飾品零售業、百貨公司、其他綜合商品零售業、電子購物及郵購業年成長5至13%。

11月餐飲業營業額813億元，年增8.0%，其中餐館及飲料店因商務及觀光人潮回籠，加上展店效應、 天冷暖食需求增加，以及配合百貨週年慶及雙11促銷優惠，帶動營收分別年增7.2%及5.9%；外燴及團膳承包業因航空旅運需求強勁， 推升空廚營收成長，年增29.1%。

無薪假實施人數逐月緩降

據行政院主計總處資料顯示，11月失業率續降至3.34%，為2001年1月以來最低，且隨著全球景氣逐步回溫，加上庫存持續去化，12月25日實施無薪假人數降至9935人，為2021年6月以來最低。就業別觀察，以製造業實施無薪假人數8924人較多， 但已連續4個月下滑，且較8月高峰期減少1413人。

11月CPI年增2.90%　核心CPI漲2.38％、去年3月以來最低

因水果及蔬菜受先前颱風帶來豪雨影響，導致食物價格上漲，加上娛樂服務、房租等調漲，11消費者物價指數（CPI）年增率2.90％，漲幅較上月略降；若扣除蔬菜水果、 能源後之核心CPI則漲2.38％，為 111年3月以來最低。

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