豬哥亮遭瘋傳復活拍《大尾鱸鰻3》！女兒謝金晶苦笑：不太能理解
「秀場天王」豬哥亮於2017年逝世至今已滿6年，女兒謝金晶每年都會在爸爸的冥誕這天發文祝福，怎料，近期卻有大量網友、粉絲開始瘋傳「豬哥亮復活」等消息，甚至發揮創意極盡惡搞，還強調會復出拍電影《大尾鱸鰻3》引發爭議。對此，謝金晶今（29）日談及此事時也苦笑回應：「我真的不太能夠理解。」
記者詹鎰睿／台北報導
謝金晶坦言，每年爸爸冥誕這天，確實會有很多粉絲留言祝福，但今年意外發現有好多「熱愛爸爸的網友」瘋傳復活消息，「留言區有一點點...我不知道該形容是好笑還是...因為我覺得他們也算是用另外一種方式支持爸爸。」
謝金晶透露，她有仔細去理解網友們的話語，發現還分成「活派」和「死派」在吵架，讓她苦笑直呼：「我不太能夠理解。」接著反問媒體們，「你們有聽過嗎？」
面對大量網友的言論，謝金晶大氣地說，他們有很多的創意，說不定真的能產出《大尾鱸鰻3》，透過AI技術讓爸爸出現，「如果劇本真的很棒的話，拍得也很好，那有何不可？讓大家在過年的時候，多了一部很棒的賀歲片可以看。」作為女兒，雖然不能接替爸爸拍電影，但謝金晶強調會持續傳承爸爸的精神。
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