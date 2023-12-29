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人太多被擠下火車！印度婦趴鐵軌「肉身護2孩」　3人奇蹟生還

▲印度1名母親與2名年幼的孩子跌落月台，面對疾駛而來的火車，母親以肉身將孩子保護在身下，緊貼在鐵軌和月台的縫隙邊緣。（圖／擷取自X平台）
▲印度1名母親與2名年幼的孩子跌落月台，面對疾駛而來的火車，母親以肉身將孩子保護在身下，緊貼在鐵軌和月台的縫隙邊緣。（圖／擷取自X平台）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

印度火車人擠人、發生推擠事故的機率不低，本月24日就發生一起婦人帶著2個孩子要搭車、卻因人太多而被擠出車廂，掉落鐵軌、差點被輾斃的驚悚意外，這位母親當下反應是把2個孩子護在自己身體下，所幸最後3人都奇蹟生還。

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@asiaoneIndian woman shields her 2 children as train speeds past them after they were pushed onto track. A mother from India used her body to shield her two children from danger, showcasing the boundless love a mother has for her children. #india #mothers #sacrifice

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綜合《獨立報》等外媒報導，這起事件發生在印度比哈爾邦（Bihar），當時婦人帶著孩子準備搭車前往新德里，但因為太多人要上車或下車，場面非常混亂，婦人與2名孩子甚至被擠出車廂、掉到鐵軌上。要命的是，此時就有一列火車正高速駛來，根本來不及剎車也來不及逃生。

千鈞一髮之際，這位母親立刻將孩子護在自己身體下，冒著被輾斃的風險，整個人跪趴在鐵軌邊緣，而列車就在她頭頂上高速駛過，可謂生死一線間。

站在月台上的其他旅客都被這一幕嚇壞，待火車駛離後馬上跳下鐵軌，把母子3人救上月台，婦人和孩子都受了不小的驚嚇，但沒有生命危險，被送往附近醫院接受檢查，狀況穩定無大礙。

畫面在印度社群媒體上廣傳，不少人都留言，大讚：「這就是媽媽、這就是母愛，即使為了孩子必須面對死亡威脅....世上沒有比母親更偉大的戰士了。」


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