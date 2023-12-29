肇事車超速無所遁形　雄警首創AI初判車禍肇逃

高雄市政府警察局為提升交通事故處理成效，引入全國首創「行車影像車速計算」技術，運用AI技術使得交通事故車輛車速計算之效能更快、更精準，誤差在10%之內，大幅減輕初判負擔，為交通警察大隊導入AI科技元素，也讓為民服務工作更加精準、快速。這也再次凸顯警局科技建警的決心。
記者郭凱杰／高雄報導
高市警局繼「3D街頭暴力預警及AI情資整合偵蒐平臺」後，再與亞洲新灣區的進駐廠商海盛科技有限公司及中華電信共同研發，領先引入全國首創「行車影像車速計算」系統，為「智慧城市科技建警」開創新的里程碑。今天高雄市警察局長林炎田頒贈感謝狀給海盛公司，感謝廠商以產官學合作模式，讓警方初判無標線路段的交通事故，可節省計算車速的時間。
林炎田除感謝海盛科技以產官學合作模式，將此次解決方案贈予警察局使用並表示，該局所提痛點與解題團隊共同發想及發揮團隊精神，於AIGO 180個解決方案中脫穎而出獲獎，不僅是對該技術的高度肯定外，也再次凸顯警局科技建警的決心。
這次專案由警察局交通警察大隊提出痛點及想法，並提供已用畫格法初步計算之案例後，中華電信與海盛科技有限公司分別為此技術提供不同的解決方案：海盛科技採用畫格法，以AI代替人力進行運算，成功解決了因光線或標線不足而產生的計算困境，可快速完成車速換算及表單製作，原本單一案件所需耗費40分鐘，將此案例影像利用至開發之系統進行處理，產出速率報告之時間縮短至5分鐘。
不過，由於這套系統未經過國家標準檢驗，警方不會用來當取締超速依據，只用來當初判肇責的參考數據，一旦系統顯示肇事車有超速，員警會再以人工換算過，才將「疑超速行駛」列入車禍肇因初判表。