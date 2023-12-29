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肇事車超速無所遁形　雄警首創AI初判車禍肇逃

▲海盛科技致贈AI計算交通事故行車影像車速系統，由警察局長林炎田代表接受，由左至右為主任秘書陳宗能、副局長葉明潭、局長林炎田、海盛科技執行長連唯証、工程師林奕廷、資訊中心主任劉俊傑、副局長葉超鴻、督察長林富助。（圖／高市警局提供）
▲海盛科技致贈AI計算交通事故行車影像車速系統，由警察局長林炎田代表接受，由左至右為主任秘書陳宗能、副局長葉明潭、局長林炎田、海盛科技執行長連唯証、工程師林奕廷、資訊中心主任劉俊傑、副局長葉超鴻、督察長林富助。（圖／高市警局提供）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市政府警察局為提升交通事故處理成效，引入全國首創「行車影像車速計算」技術，運用AI技術使得交通事故車輛車速計算之效能更快、更精準，誤差在10%之內，大幅減輕初判負擔，為交通警察大隊導入AI科技元素，也讓為民服務工作更加精準、快速。這也再次凸顯警局科技建警的決心。

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▲警察局長林炎田致贈感謝狀及紀念品由海盛科技執行長連唯証代表受贈。（圖／高市警局提供）
▲警察局長林炎田致贈感謝狀及紀念品由海盛科技執行長連唯証代表受贈。（圖／高市警局提供）
高市警局繼「3D街頭暴力預警及AI情資整合偵蒐平臺」後，再與亞洲新灣區的進駐廠商海盛科技有限公司及中華電信共同研發，領先引入全國首創「行車影像車速計算」系統，為「智慧城市科技建警」開創新的里程碑。今天高雄市警察局長林炎田頒贈感謝狀給海盛公司，感謝廠商以產官學合作模式，讓警方初判無標線路段的交通事故，可節省計算車速的時間。

▲高雄市警局交通大隊率全國之先導入「AI計算交通事故行車影像車速系統」，可迅速算出肇事車輛的車速。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲高雄市警局交通大隊率全國之先導入「AI計算交通事故行車影像車速系統」，可迅速算出肇事車輛的車速。（圖／記者郭凱杰翻攝）
林炎田除感謝海盛科技以產官學合作模式，將此次解決方案贈予警察局使用並表示，該局所提痛點與解題團隊共同發想及發揮團隊精神，於AIGO 180個解決方案中脫穎而出獲獎，不僅是對該技術的高度肯定外，也再次凸顯警局科技建警的決心。

這次專案由警察局交通警察大隊提出痛點及想法，並提供已用畫格法初步計算之案例後，中華電信與海盛科技有限公司分別為此技術提供不同的解決方案：海盛科技採用畫格法，以AI代替人力進行運算，成功解決了因光線或標線不足而產生的計算困境，可快速完成車速換算及表單製作，原本單一案件所需耗費40分鐘，將此案例影像利用至開發之系統進行處理，產出速率報告之時間縮短至5分鐘。

不過，由於這套系統未經過國家標準檢驗，警方不會用來當取締超速依據，只用來當初判肇責的參考數據，一旦系統顯示肇事車有超速，員警會再以人工換算過，才將「疑超速行駛」列入車禍肇因初判表。

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