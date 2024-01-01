今日來講股／分析師看2024夯股不是電子股　安心抱股過年有撇步

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啟發投顧分析師丁彥鈞表示，2023年全年大漲3793點，統計全年漲幅逾26.8%，較往年成績亮眼，主要是2022年因為經歷俄烏戰爭、高通膨、國內外升息等，加上疫情擴延，台股從年初萬八一路狂瀉超過4000點，全年跌幅22.4%。2022年基期低，2023年高通膨與電子業庫存水位過高也逐漸得到緩解去化，再加上美股屢創新高、景氣谷底攀升，因此2023反彈幅度高、表現格外搶眼。
對2023年台股表現，丁彥鈞用「否極泰來、步步高升」來形容，並估2024將是嶄新的一年、復甦的一年。他認為美國升息到頂，預期2024年開始降息，資金回流股市，外資回頭買超台股，新台幣升值也將帶動指數上漲，再加上景氣復甦、電子股庫存去化得差不多，還有技術面強勁，因此預估2024年第一季也是樂觀態勢，有機會挑戰萬八，且2024年底美國大選，選舉行情也可望支撐美股並帶動台股走勢。
至於明年什麼類股將是亮點？丁彥鈞說2023年毫無懸念是AI股，在短短兩、三個月把未來漲幅都給反映了，因此2024年AI股漲幅可能就不會那麼大。他看好的是營建股，因為營建股在今年底指數已經不斷創波段新高，成交量也有所提升，主要是房價還有上漲的可能。
他說，2022年通膨嚴重，電價、鋼筋以及水泥等原物料價格飛漲，在加上台灣要開徵碳稅，不動產聯盟總會就預估，營造成本至少上漲15%，也帶動未來5年內的房價更可能上漲2成。至於需求部分，新青安貸款上路，國民黨總統侯選人侯友宜也提出「555方案」，針對40歲以下首購族，可享有免頭期款全額貸、貸款額度1500萬、利息補貼0.5%等優惠以外，寬限期5年、利息優惠5年，政策面都降低買房門檻。
丁彥鈞表示，雖然大家都說少子化，但時代不同，現在人更傾向獨立，多喜歡自己住，因此即便生得少，但買房的剛性需求並沒有下降，政策面刺激需求基本面，讓小資族有能力買房，在這樣的環境下，他預估2024年房地產價格將上揚，營建股營收獲利有機會創高帶動股價上揚，投資人不妨多留意。
至於時序即將進入農曆年，龍年即將到來，投資人想問「抱股過年」有沒有問題？手上有持股的需不需要整理？才能安心「抱股過年」？丁彥鈞表示，抱股過年沒有問題，因為過年前許多資金考量到資金利息壓力，因此會有一波賣壓，過年前可能表現較低迷，但只要過年期間沒有大事發生，通常過年後上漲的機率較高。但他也提醒，要抱就要抱有基本面、獲利持續成長、高殖利率的公司股票，才能安心過年。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。