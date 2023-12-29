元旦三天連假今晚開始　高市交大預測這些地方及時間最塞

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因應市府舉辦跨年活動，高市警將配合於12月31日下午2時至明年1月1日凌晨2時針對【夢時代時代大道】、【義大世界】及元旦上午5時至12時【高雄市文化中心-元旦升旗典禮】，由警義交分階段實施交管，周邊路段將進行管制及禁止車輛進入(夢時代跨年活動自下午3時、義大世界跨年活動自下午8時實施車輛改道管制)，請民眾配合警義交疏導管制措施，籲請民眾多搭乘捷運輕軌，避開壅塞和管制範圍。
高市警交通大隊也評估元旦連假前可能湧現返鄉跨年、過節人車潮及輕軌捷運完工自元旦起試營運並提供免費搭乘而增加搭車之體驗人潮，針對高市11個重要風景區（包括駁二特區、壽山動物園、西子灣-哈瑪星-棧貳庫、旗津、佛光山、旗山老街、美濃、崗山之眼、義大世界、大樹舊鐵橋、南橫公路等風景區）、銜接國道1號、3號、10號、台88快速道路等重要交流道周邊重要道路及輕軌捷運全線規劃警、義交強化交通疏導作為，全天候加強監控車流變化，即時疏導因應。
且\適逢歲末將至，各地區尾牙及飲宴應酬勢必增加，市警局為遏止酒駕並同時宣示酒駕零容忍決心，於飲酒熱點及易肇事路段周邊列為經常路檢處所，亦編排機動巡邏警組於周圍梭巡，針對可疑車輛加強攔查，透過強力取締作為，展現警方執法決心；提醒餐飲業者應落實代客叫車及指定駕駛等服務，消費者若不配合執意駕車者，店家應迅速通報警察機關抵達現場，即時攔阻，避免發生酒後肇事憾事發生；呼籲市民如尾牙餐敘飲酒，【務必代駕 拒絕酒駕 生命無價】。
高市警察局局長林炎田呼籲，計畫趁3天連假前往跨年、參加升旗典禮或各景點旅遊的市民朋友出門前可提前確認交通資訊或收聽警察廣播電臺、高雄廣播電臺路況報導，並請多搭乘捷運、輕軌、接駁公車等大眾運輸系統，以減少道路壅塞及停車困擾，提醒用路人【路口慢、看、停，行人安全行】，共同迎接嶄新113年。